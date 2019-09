Efter 49 dødsfald: Nu reagerer amerikansk politi

Efter at 49 personer blev dræbt af stød fra politiets taser-pistoler sidste år, tester de nu et mere sikkert apparat, der kan tilbageholde mistænkte

Wrap Technologies er producenterne bag den nye tilbageholdelses-anordning 'Bolawrap'. De håber at ændre måden, politiet i USA arbejder på. Derfor tilbyder de et sikkert og smertefrit alternativ til elektrisk stød og andre metoder, der kræver en højere grad af vold.

Tom Smith der er præsident for Wrap Technologies, mener at deres opfindelse, kan mindske den mængde af magt, politiet behøver at bruge for at tilbageholde folk.

For i stedet for at politiet benytter sig af peberspray, knebler eller deres elektrochok-våben, kan de snore dem ind i Bolawrap og således påføre personen minimal skade.

- Vi benytter os af fiskekroge, og prøver den mistænkte at kæmpe imod, er der en god chancen for at personen får en af krogene igennem huden. Det er ikke værre end en fisker, der får en krog i fingeren. Den eneste bekymring vi har er, hvis en af krogene rammer personen i øjnene. Det er derfor klart, at vi træner efter at ramme fra albuen og ned, fortæller Tom Smith til Reuters.

Bolawrap affyrer et kevlar-reb, der virker på 3 til 7.5 meters afstand.

Opfindelsen er blevet præsenteret til over 100 forskellige bureauer og afprøves allerede af flere politi-afdelinger over hele USA.



Tom Smith grundlagde firmaet 'TASER International' sammen med sin bror. Det var der han opdagede, at der var en efterspørgsel på ikke dødelige våben. Han har siden hen forladt firmaet for at blive en del af Wrap Technologies.