Egyptisk by fundet: Flere tusind år ældre end pyramiderne

Resterne af en forsvunden egyptisk by er ifølge egyptiske myndigheder mindst 2.500 år ældre end pyramiderne ved Giza.

Arkæologer har fundet en af de hidtil ældste landsbyer i Nildeltaet i Egypten. Byen stammer fra den yngre stenalder, skriver Reuters.com ifølge Videnskab.dk.

Et hold af franske og egyptiske forskere har for nylig opdaget flere opbevaringshuller fyldt med dyre- og planterester, samt krukker og stenredskaber. Det meddelte det egyptiske ministerium for statsantikviteter søndag.

Fundet indikerer ifølge ministeriet, at mennesker har boet i det frugtbare område Tell al-Samara i provinsen El-Dakahlia nord for Kairo så tidligt som 5.000 år f.v.t.

Dermed fandtes byen mindst 2.500 år, før pyramiderne ved Giza blev bygget, og den er en af de ældste kendte bebyggelser i hele nildeltaet.

- En analyse af det biologiske materiale, vi har opdaget, vil give os et klarere billede af de første samfund, som slog sig ned i deltaet, samt om begyndelsen på landbrug i Egypten,- siger Nadia Khedr, der er ansvarlig for egyptiske, græske og romerske antikviteter i ministeriet, til Reuters.com.

Forskerne håber, at det regnvandsbaserede landbrug måske kan fortælle mere om, hvilken teknologisk udvikling der har drevet overgangen til den senere brug af kunstvanding langs Nilen.

