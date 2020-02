Eksplosiv rekord: Sort hul slår gigantisk ’bøvs’

En gigantisk eksplosion i universet har fundet sted i centrum af en fjern galaksehob, der befinder sig flere hundrede millioner lysår væk fra Jorden. Det skriver Videnskab.dk.

Eksplosionen har været så kraftig, at den har lavet et krater, der er stort nok til at indeholde 15 galakser på størrelse med Mælkevejen, konkluderer forskerne bag opdagelsen i en artikel netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Astrophysical Journal.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvad sker der, hvis man affyrer en pistol i rummet?

Aldrig tidligere har astronomer fundet spor efter en så voldsom energiudladning.

- Vi har før set udbrud fra galakser, men den her er virkelig, virkelig kraftig, siger Melanie Johnston-Hollit, der er professor fra det australske forskningscenter for Radioastronomi ICRAR, i en pressemeddelelse.

- Vi ved ikke, hvorfor den er så stor, men vi kan se, at den er sket meget langsomt - som en eksplosion i slowmotion, der strækker sig over flere hundrede millioner år, fortsætter hun.

Eksplosionen stammer fra et supermassivt sort hul, som formentlig har befundet sig i centrum af galaksehoben Ophiuchus, 390 millioner lysår væk fra Jorden.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Vi finder intelligent liv i rummet inden for 20 år

Af en eller anden grund har det supermassive sorte hul i Ophiuchus udsendt partikelenergi med fem gange så højere styrke, end noget man hidtil har observeret.

- Det kan være store mængder gas, der indenfor relativ kort tid er faldet ned mod det sorte hul, som har forårsaget energiudladningen, siger Marianne Vestergaard, der er lektor på Niels Bohr Instituttet. Hun ikke har været involveret i det nye studie, men har kigget på det for Videnskab.dk.

- Hvis der er kommet en masse gas ned til det sorte hul på én gang, vil hullet ikke kunne fortære det hurtigt nok. I stedet sender det noget af gassen ud igen. Man kan på en måde sige, at det sorte hul har været ved at kløjes i gassen. Så for at få ’vejret’ igen, har den pustet noget af det ud, tilføjer Marianne Vestergaard.

Andre artikler på Videnskab.dk

Se eller gense det første billede nogensinde af et sort hul

Usædvanligt objekt: Jorden har fået en ny følgesvend

Astronomisk ’snemand’ understøtter teori om planeternes dannelse