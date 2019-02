Ekstrem-scenariet: Sådan kunne temperaturen stige med 14 grader

Stigende CO2-udledninger og vores forbrug af fossile brændstoffer kan i princippet ramme dannelsen af en bestemt type skyer, hvilket kan skabe ekstreme temperaturstigninger på op til 14 grader, viser et nyt studie.´

Heldigvis er det et forholdsvist urealistisk scenarie, fortæller forskerne. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

- Jeg tror ikke, at vi overhovedet kommer til at nærme os det her punkt, fortæller den ledende forsker bag studiet, Tapio Schneider, professor og klimaforsker ved California Institute of Technology, til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Overblik: Det ved vi om klimaets tilstand

Tapio Schneider har sammen med sine kolleger undersøgt, hvor højt et CO2-niveau der skulle til for at skade de såkaldte stratocumulusskyer, der i høj grad reflekterer Solens stråler tilbage til rummet.

Gennem computermodeller nåede de frem til, at et CO2-niveau på 1.200 ppm (milliontedele) ville kunne skade stratocumulusskyerne, der dækker omkring syv procent af Jordens overflade i dag, alvorligt og i sidste ende få dem til at forsvinde.

Hvis CO2-niveauet når 1.200 ppm, vil temperaturen stige med seks grader, og hvis skyerne også forsvinder, vil temperaturen stige med yderligere otte grader, hvilket altså kunne skabe en samlet temperaturstigning på 14 procent.

Læs mere på Videnskab.dk: Se naturens makabre skønhed

Men, og det er et stort men, selv hvis der absolut intet bliver gjort for at ændre på vores nuværende CO2-udledninger og brug af fossile brændstoffer, så vil vi først ramme et CO2-niveau på 1200 ppm flere årtier efter 2100.

I øjeblikket er CO2-niveauet på 411 ppm, og det er steget støt, siden det i 1950'erne lå på omkring 320 ppm.

Så scenariet er kun realistisk, hvis vi er enormt uambitøse på klimaområdet, eller hvis vi skruer endnu mere op for brugen af fossile brændstoffer.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan har klimaet forandret sig over millioner af år

Studiet kan dog bruges til at forklare et mangeårigt klimamysterium, der går ud på, hvorfor Jorden var så varm, at der fandtes krokodiller på Arktis, for 50 millioner år siden.

Man ved, at CO2-niveauerne var meget højere på den tid, men det forklarer ikke den ekstreme varme, man har målt i perioden.

Ifølge forskerne kan den ekstreme varme muligvis forklares ved, at CO2-niveauet har fået stratocumulus-skyerne til at forsvinde.

Andre artikler på Videnskab.dk

Dit humør påvirker muligvis din kat, mere end du tror

Hvad er det for en mærkelig … fisk?