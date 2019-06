Elefanter kan bedømme mængde ved hjælp af lugtesansen

Man har længe vidst, at elefanter har en ekstremt veludviklet lugtesans, når det kommer til at kende forskel på forskellige dufte.

Men ifølge ny forskning foretaget af forskere fra City Univeristy i New York kan elefanter ikke blot identificere, hvad de lugter - de kan også identificere, hvilken mængde de lugter.

Det skriver Videnskab.dk.

Forsøget blev foretaget ved at stille seks elefanter foran aflukkede spande med forskellige mængder af solsikkefrø, og derefter lade dem vælge deres foretrukne spand. I 69 procent af tilfældene valgte elefanterne spanden med flest solsikkefrø.

Forskerne tog højde for elefanternes intelligens ved heller ikke selv at være klar over, hvilken spand der indeholdt den største mængde solsikkefrø, for at undgå at elefanterne kunne aflæse menneskenes adfærd.

Der blev derudover også taget højde for en række andre fejkilder. Blandt andet blev solsikkefrøene løftet op i spanden, så det øverste lag var lige højt, uanset mængden i spanden, så afstanden til frøene ikke påvirkede elefanternes evne til at lugte.

Ifølge Joshua Plotnik, professor i psykologi ved City University, kan forskningen hjælpe med at udvikle tests til at sammenligne elefanters kognitive evner med andre dyrs.

Han fortæller derudover NewScientist, at forskningen muligvis kan bidrage til udviklingen af lugt-afskrækningsmidler, der kan holde elefanter væk fra afgrøder for at undgå konflikter med landmænd.

