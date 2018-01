En rød Tesla i kredsløb og Danmark på verdenskortet: Derfor er 2018 et vildt rum-år

Med den største rumraket nogensinde, nye missioner til Mars og Merkur og et dansk aftryk på vigtig forskning tegner 2018 til at blive et stort rum-år

2018 har været længe ventet.

I hvert fald for rum-entusiaster og -forskere verden over.

Året skiller sig ud fra det foregående ved at være et fremragende opsendelses-år, hvis man vil have noget i kredsløb om eller til at lande på Mars. Samtidig venter hele verden i spænding på en opsendelse fra SpaceX, som formentlig at slå vilde rekorder, og som indtil videre er mere end fire år forsinket.

Nedenfor kommer et overblik over nogle af årets største begivenheder i rum-regi.

Tesla på spidsen af tredobbelt raket

Egentlig skulle Falcon Heavy have været sendt i rummet og landet igen for mere end fire år siden.

Men manden bag raketvirksomheden SpaceX og bilgiganten Tesla, Elon Musk, har måttet krybe til korset og indrømme, at det kræver lidt mere ingeniørarbejde en først antaget at bygge verdens til dato største raket.

Ikke desto mindre står den tredobbelte raket nu klar, og SpaceX mener, at den bliver fyret af sted her i januar.

- Det er et paradigmeskift i rumfart, fordi SpaceX er en privat virksomhed, og indtil nu har opsendelser været styret af offentlige instanser som for eksempel Nasa og Esa. Men det her er Spacex' første skridt på vejen til, at de vil sende mennesker til Mars, siger Tina Ibsen, der er astrofysiker hos Tycho Brahe Planetarium i København.

Som om Falcon Heavy - der består af tre Falcon 9-raketter - ikke skulle være vild nok i sig selv, har Elon Musk fået sat en af sine røde Tesla Roadster-biler ind i tårnet på Falcon Heavy. Det stunt har fået megen opmærksomhed, fordi folk har diskuteret, om Elon Musk overhovedet må sende en bil i kredsløb.

Nu er bil og raket ikke desto mindre ved at være klar, og det anslås at den snarlige opsendelse - som endnu ikke har fået en fast dato her i januar - kommer til at være en af de mest sete opsendelser i år, når den skydes af sted fra Florida.

Elon Musk delte i december billeder af den vilde raket:



Falcon Heavy at the Cape pic.twitter.com/hizfDVsU7X — Elon Musk (@elonmusk) 20. december 2017

I samarbejde med den amerikanske regering sendte SpaceX søndag 7. januar 'Falcon 9' ud i rummet og fik det sikkert tilbage kort tid efter. Se den vellykkede opsendelse her.



Video: AP

Danmark på rumkortet - igen

2018 bliver også året, hvor Danmark endnu en gang kommer til at sætte sit aftryk på forskning af rummet.

Desværre er det ikke med en udsendelse af Andreas Mogensen, men han har alligevel haft en lille finger med i spillet på det nye projekt.

- Andreas Mogensen tog billeder af de her lidt mystiske opadgående lyn, da han udsendt på den Internationale Rumstation. Hans projekt var et forstadie til det, vi kalder ASIM, siger astrofysiker Tina Ibsen til Ekstra Bladet.

ASIM står for Atmosphere-Space Interactions Monitor og på dansk dækker det over et specielt instrument bestående af to kameraer, to fotometre og en stor røntgendetektor.

Målet er, at ASIM spændes fast uden på Den Internationale Rumstation, hvor den skal sidde og give os større indsigt i blue jets, kæmpelyn og sprites, som Andreas Mogensen så og tog fotos af.

- Det er det største danske rumprojekt, og det er rigtig stort for Danmark, fordi det viser, at vi har en masse ekspertise her i landet, siger Tina Ibsen.

Boring i rødt Mars-sand

En af de helt store årsager til, at 2018 har været ventet hele sidste år, er, at vinduet for at sende noget op til Mars, er åbnet i år.

Et opsendelsesvindue opstår, når Jorden og Mars står sådan i forhold til hinanden, at det giver mest mening at sende fartøjer af sted mod planeten.

- Vinduerne er åbne hvert andet år, og i år skyder Nasa deres InSight-fartøj af sted til Mars, siger Tina Ibsen.

Her er en simulering af, hvordan man mener, det kommer til at se ud, når InSight graver i Mars' jord. Foto: Nasa

InSight er et lille fartøj, som skal lande på den røde planet og bore ned i de forskellige jordlag. På den måde kan vi forhåbentlig blive klogere på planeters opståen.

InSight sendes af sted i maj og ventes at lande på Mars i november i år.

Flere højdepunkter

Ud over ovenstående store missioner bliver 2018 også et spændende år på rum-fronten, hvis man ser andre steder hen. Der sker nemlig konstant nye ting inden for feltet, og nedenstående er et lille eksempel på netop det:

- Vi glæder os rigtig meget til en Merkur-mission, der hedder BepiColombo. Den har været forsinket af flere omgange, men nu kommer den af sted, og det er en europæisk mission, hvor vi i Danmark igen har været med til at producere udstyr.

- Derudover er Månen jo pludselig blevet in igen, fordi Trump vil sende mennesker derop igen. Det sker ikke i 2018, men der er flere privatfinanserede projekter, der handler om Månen, hvor Japan, Kina og Indien især har rettet deres fokus hen, siger Tina Ibsen.

Desværre er der ingen totale solformørkelser i år, men i stedet kan vi se frem til en måne-ditto til sommer.

- Der er total måneformørkelse den 27. juni om aftenen. Der er lidt lyst på det tidspunkt, men ud på natten kommer vi forhåbentlig til at få en flot udsigt mod den røde totalformørkede måne, siger astrofysikeren fra Tycho Brahe Planetarium.