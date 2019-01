Endnu en kvinde er gravid med genredigerede babyer

Kinesiske myndigheder kan bekræfte, at endnu en kvinde er blevet gravid med genredigerede fostre

Den kinesiske genforsker He Jiankui skabte chokbølger overalt i videnskabens verden, da han i november fortalte, at et genredigeret tvillingepar var kommet til verden med hans hjælp.

He Jiankui mødte stor kritik i ind- og udland, og kinesiske myndigheder indledte med det samme en undersøgelse af forskeren.

Undersøgelsen viser ifølge det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua, at ikke kun én kvinde - som He Jiunkui først fortalte om - men to kvinder blev gravide med genredigerede fostre i projektet. Det skriver Videnskab.dk.

Det lykkedes ham ved hjælp af en forfalsket etisk godkendelse at rekruttere otte par til projektet, hvor mændene var HIV-positiv, mens kvinderne var HIV-frie.

Xinhua meddeleler, at det var mellem marts 2017 og november 2018, at det lykkedes at gøre to af kvinderne gravide.

Indtil videre har en af kvinderne født tvillingepiger, mens den anden kvinde stadig er gravid. Resten af parrene er enten droppet ud af forsøget eller er ikke lykkedes med at blive gravide.

Undersøgelsen viser indtil videre ifølge det kinesiske nyhedsbureau, at forskeren - ikke så overraskende - har brudt flere love og regler i sit vilde CRISPR-eksperiment.

Blandt andet er det forbudt at redigere menneskefostre med den hensigt, at de skal blive født. Desuden forbyder kinesisk lov HIV-smittede at få kunstig befrugtning.

Ifølge Xinhua vil He Jiankui og hans personale blive straffet efter den relevante kinesiske lovgivning. Udenlandske medier har tidligere spekuleret i, at straffen kan blive særdeles hård.

Tvillingepigerne og den gravide forsøgsdeltager vil modtage lægehjælp- og tjek fremover.

