Enestående nærbilleder fra asteroide

Det blev ikke ligefrem den perfekte landing, da den japanske rumsonde Haybusa 2 i 2018 droppede et landingsmodul - MASCOT-’lander’ - på asteroiden Ryugu fra 41 meters højde.

Landingsmodulet tumlede afsted og styrede direkte ind i en kampesten, før den efter 16 meter landede på hovedet i et hul.

Der skal imidlertid mere til at slå den hårdføre rumsonde ud.

Den fik nemlig sendt en række billeder hjem efter 17 timer på asteroiden, skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se flere fotos fra asteroiden.

Og de nye billeder vækker begejstring hos forskere på det tyske Aeropspace Center, der i et nyt studie har beskrevet, hvordan overfladen på Ryugu ligner meteoritter fundet på Jorden.

Meteoritterne er kulstofholdige ansamlinger af støv og partikler fra det tidlige solsystem, og de nye billeder kan være med til at gøre os klogere på asteroiden Ryugu i en geologisk kontekst.

'Med disse billeder kan vi nu begynde at indsamle viden om, hvordan klipperne og materialet er fordelt på overfladen af denne asteroide, forvitringen af overfladen og den geologiske kontekst,' fortæller Ralf Jaumann, førsteforfatter på studiet og geolog ved det tyske Aeropspace Center, til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Han uddyber, at det er den første information om denne type materiale taget direkte fra Ryugu.

Billederne viser de forskellige typer af sten på overfladen af Ryugu. Her fremgår det blandt andet, at der både er blomkålslignende strukturer, smuldrende klipper samt lysere, glattere klipper.

'Det er første gang, at vi nogensinde har billeder af sten, der ender med at passere gennem atmosfæren. Det er noget, vi har på museer og laboratorier verden over,' fortæller Kerri Donaldson Hanna, der er geolog og professor ved University of Central Florida Til Gizmodo og ikke har været med i studiet.

De nye billeder kan være med til at vise en direkte forbindelse mellem sten på Jorden og sten i rummet, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

