Enormt vulkanudbrud kobles til den romerske republiks fald

Et team af historikere og glaciologer har fundet frem til, at et af de største vulkanudbrud i historien skete i 43 f.v.t, altså omkring tiden for den romerske republiks fald i 31 f.v.t.

Det enorme udbrud var forårsaget af Okmok-vulkanen i Alaska, og hændelsen formede et gigantisk 10 kilometer stort krater i vulkanen. Og Okmoks geografiske placering betød, at partikler fra udbruddet kan være blevet spredt over hele den nordlige halvkugle.

Med tanke på sammenfaldet mellem udbruddet og den romerske republiks fald er spørgsmålet så, om udbruddet har været en historisk parentes – eller om udbruddet kan have været det afgørende, sidste skub, der fik den romerske republik til endeligt at vælte.

Det skriver ScienceMag ifølge Videnskab.dk.

Glaciologerne har fundet relativt store mængder af lysblokerende svovlpartikler dybt i isen i Grønland og dateret dem tilbage til 43 f.v.t.

Derudover fandt forskerne også, at svovl-isotoperne i isen havde været udsat for ultraviolet stråling, hvilket er en indikation på, at de har befundet sig i Jordens stratosfære i måneder eller år og dermed blokeret for sollyset.

Forskerne fandt desuden vulkansk glas i en anden isprøve.



- Vi kan absolut sige, at dette vulkanske udbrud har skabt et ekstremt klima, siger Joseph McConnell, glaciolog og hovedforfatter på studiet, til ScienceMag og fortsætter:

- Enden på republikken skete i løbet af disse to år med ekstremt klima. Det er et muligvis et tilfældigt sammenfald, men det synes ikke sandsynligt.

Der findes dog ikke i særligt mange historiske kilder til at understøtte, at det ekstreme vejr skabt af vulkanudbruddet har haft afgørende, politisk indvirkning på situationen i republikken.

Selvom der findes nogle historiske kilder til at understøtte, at der var perioder med mærkeligt vejr og sult hen mod enden af den romerske republik, var empiriet i forvejen gennemsyret af problemer, mener en forsker ifølge ScienceMag:

- Problemet med republikken skyldtes dens politik og stridigheder mellem medlemmer af eliten - ikke en populær revolution eller forsyningskrise, vurderer arkæolog Guy Middleton fra Charles University, der ikke selv har arbejdet med studiet, til ScienceMag.

