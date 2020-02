Er dette en spillebrik fra de første vikinger i England?

Et lille stykke bearbejdet glas, der blev fundet under en udgravning på Lindisfarne, en ø ud for Northumberlands kyst i det nordøstlige England, har nu vist sig at være en arkæologisk skat. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Den forbinder nemlig øen med vikinger fra en turbulent periode i engelsk historie (fra omkring år 793), hvor vikinger fra Norden begyndte at gøre deres indtog.

Fundet kan være med til at kaste yderligere lys over, hvordan livet og kulturen har været på øen i den tidsperiode.

Arkæologer formoder, at det lille objekt er en del af et spil, der kaldes Hnefatafl eller 'kongens bord', der blev spillet allerede i vikingetiden.

Spillebrikken er lavet af hvirvlende glas i blåt og hvidt med en mindre krone af små glasbobler.

Ifølge The Guardian er arkæologerne ikke sikre på, om objektet blev tabt på øen af en nordisk viking, eller om det var ejet af en lokal med høj status.

Men spillebrikken forbinder imidlertid Lindisfarnes angelsaksiske kloster med den kultur, der i sidste ende var med til at overstrømme den.

Øen er kendt for dens evangelier, der blev til i det tidlige ottende århundrede i øens første kloster.

Men for historikere og arkæologer har øen ligeledes en anden betydning, da den i omtrent tre århundreder var besat, hvilket var med til at forme den engelske historie.

Objektet blev opdaget sidste sommer og menes at stamme fra en grøft, der daterer sig helt tilbage til det ottende og niende århundrede, forklarer David Petts, projektets ledende arkæolog, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

En periode, der er kendt som en af de mest berygtede i øens historie, fordi den blev plyndret og overtaget af vikinger.

David Petts uddyber, at på trods af man ikke kender objektets eksakte historie, er det med til at kaste lys over, hvordan den nordiske kultur muligvis havde indflydelse flere steder i det nordlige Atlanterhav i den tidsperiode.

- Vi har en tendens til at tænke på middelalderkristendom, særligt på øer, som frygtelige: At de allesammen levede et brutalt liv, et hårdt liv, siger David Petts, der er lektor i arkæologi ved Durham University, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Men faktisk har Lindisfarne været en ø med meget liv og været besøgt af både munke, pilgrimme, handelsfolk og endda konger, tilføjer han.

Det lille objekt fundet af en almindelig borger, hvilket ikke er unormalt på de egne.

