Ericsson hiver alt teleudstyr fra Huawei ned

Byt til nyt duer normalt ikke, når det gælder mobilnettet.

I stedet er der oftest tale om en evolution, hvor 2G-net bliver en del af 3G, der bliver del af 4G og så fremdeles, fortæller Gert Frølund, professor ved Aalborg Universitet.

Men sådan skal det ikke være fra 4G til 5G, lyder det fra Ericsson.

- Vi er selvfølgelig ekstremt stolte af at være partner med TDC igen og være med til at udrulle 5G i Danmark. Der bliver tale om en fuld modernisering af netværket, så alt Huawei-udstyr vil blive erstattet med udstyr fra Ericsson, siger Jenny Lindkvist, chef for Nord- og Centraleuropa.

I slutningen af 2020 vil der ikke være nogen spor af den kinesiske gigants knap seks år på det danske marked, hvor Huawei primært har stået for at udrulle 4G-netværket, forklarer Jenny Lindkvist.

TDC's samarbejde med Huawei har den seneste tid været genstand for stor debat.

Politikere og eksperter på stribe har udtrykt bekymring for, at centralnervesystemet i det moderne samfund, 5G-netværket, ville kunne misbruges af den kinesiske stat gennem Huawei.

Alligevel kom udmeldingen om, at TDC ikke vil fortsætte samarbejdet med Huawei, bag på Gert Frølund.

- Det er lidt overraskende, fordi TDC har brugt Huawei rigtig meget indtil nu. Huawei er meget konkurrencedygtige, og de er meget aggressive på markedet og i deres udvikling. Så deres priser er gode, og deres produkt er også rigtig godt, siger han.

Huawei overtog kontrakten om at levere det såkaldte RAN-netværk, master og antenner, fra Ericsson i 2014.

Normalt er mobilnetværket opdelt i to ting. Et core-netværk og et RAN-netværk. Sidstnævnte er det, man kan se, og der hvor brugerne først kobler sig på. Og det er det, som Huawei primært har leveret til TDC, fortæller Lars Dittmann, professor ved DTU, til Ritzau.