'Fantastisk' fund ændrer vores viden om jernalderen

Et flere tusind år gammelt fund beviser, at mennesker brugte bark til skjolde under Europas jernalder

Et 2.300 år gammelt skjold af bark er blevet fundet i Storbritannien, og det rykker grundlæggende ved den forestilling, eksperter har haft om våben fra jernalderen. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Skjoldet er fra mellem 395 og 250 fvt., og det er det eneste eksemplar af sin art, der er fundet i Europa.

- Det er et fantastisk objekt. Et fund af stor international vigtighed og et af de mest vidunderlige, jeg er stødt på i min karriere, fortæller Julia Farley, kurator ved den britiske- og europæiske jernaldersamling på the British Museum til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

- Det er ret ofte guldfund, der løber med overskrifterne, men dette skjold af bark er meget mere sjældent, tilføjer hun.

Skjoldet blev allerede fundet af arkæologer fra University of Leicester Archaeological Service i 2015. De fandt det tæt ved floden River Soar, der ligger i det centrale England.

Jernalderen er en periode, som er meget svær for os at genskabe visuelt.

Især organiske objekter fra Jernalderen overlever sjældent, men skjoldet har ligget begravet i et område, hvor jorden har været ekstrem vandholdig, forklarer den ledende arkæolog bag fundet, Matt Beamish fra University of Leicester til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Skjolde af bark fra den tid har ikke tidligere været kendt nord fra ækvator, og man har tidligere forestillet sig, at materialet har været for skrøbeligt at bruge i krig, forklarer Matt Beamish endvidere.

Forsøg på at genskabe skjoldet i el og pil har vist sig, at det blot 3 millimeter tykke skjold har været hårdført nok til at blive brugt i kamp, selvom det har været meget let.

Skjoldet er lavet bark, der er blevet stivnet med lægter af træ. Det har en kant af hassel og en skjoldbule af pil.

- Det er en teknologi, der er gået tabt. Den er ikke set før, så vidt vi ved, men det har muligvis været en teknik, man har brugt i forskellige foretagender, når man har produceret ting af bark, fortæller Matt Beamish til The Guardian.

Skjoldet er blevet doneret til the British Museum, og kurator Julia Farley fortæller, at hun håber på at udstille det næste år.

