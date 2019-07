Fantastisk! Rumteleskop fanger kosmisk fyrværkeri

Der udspiller sig et sandt kosmisk drama 7.500 lysår fra Jorden, hvor den kæmpestore dobbeltstjerne Eta Carinae har været i udbrud siden år 1838.

Det er dobbelstjernes sidste krampetrækninger, inden den brænder ud, skriver Den Europæiske Rumorganisation (ESA) i en pressemedddelelse ifølge Videnskab.dk hvor du kan se flere fotos fra det kosmiske fyrværkeri.

Stjernedød går ikke fredeligt for sig. Døende stjerner slynger deres eget materiale samt stråling ud i rummet i voldsomme masseudbrud.

Jo større stjernen er, des mere kraftfulde udbrud, og med en massefylde på hver især 90 og 30 gange Solens masse kan de to stjerner i Eta Carinae lave et spektakulært lysshow.

Den døende kæmpe har ikke opført sig så dramatisk siden episoden i 1800-tallet, men på grund af dens imponerende størrelse, tager det ufattelig lang tid, før den brænder ud.

Da forskerne så billedet, blev de overrasket over det syn, der mødte dem.

På billedet kan du se to runde lyslilla skyer af gas og støv med en masse 40 gange så stor som Solens, som stjernen i midten blæser ud for fuld kraft.

Forskerne havde regnet med at se lys fra magnesium inde i den komplicerede struktur, der ses i lyset fra lysende kvælstof (det røde ydre område).

Inde mellem de lyslilla skyer og den røde kvælstofsgas havde de bestemt ikke regnet med at finde magnesium (den blå farve).

- Størstedelen af udledningen befinder sig der, hvor vi forventede at finde et tomt hul. Der er fart på det ekstra materiale, og det hæver den samlede mængde energi i en allerede kraftfuld stjerneeksplosion, siger Nathan Smith, lektor ved Department of Astronomy and Steward Observatory på University of Arizona, til Hubble Space Telescope.

Opdagelsen betyder, at Eta Carinae sandsynligvis allerede slyngede sit eget indre ud i rummet før den store eksplosion i 1838.

