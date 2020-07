Farvel til cykeltyveri? Forskere fremstiller metal, der ikke kan skæres igennem

Selv de bedste og dyreste cykellåse kan skæres over, hvis cykeltyven har tiden og værktøjet til det.

Men nu har videnskaben måske endelig fundet cykeltyvens kryptonit. Et tysk-britisk forskerhold har nemlig fremstillet et metal, der tilsyneladende er umuligt at save, skære eller klippe over.



Det skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk, der bringer en video af den vilde opfindelse.



Proteus kalder forskerne fra Durham University og Fraunhofer-Institut metallet, der som en slags modangreb aktivt går ind og ødelægger værktøjet, der forsøger at skære igennem det. Se bare videoen foroven.

Selv diamanter, der er et af de hårdeste materialer på Jorden, kan skæres over med andre diamantværktøjer. Det nye Proteus-metal bygger på et andet princip.

Mens diamanter er ekstremt hårdføre på grund af en meget tæt atomstruktur, har Proteus faktisk en 85 procent mindre tæt struktur end de fleste metaller.

Det nye metal består af et miks af metallisk skum og keramiske kugler, der sammen sløver værktøjet og gør metallet stærkere, når der skæres i det.



Som det ses i videoen, kan de ydre lag af Proteus sagtens gennemtrænges, men så snart en savklinge eller et bor rammer de keramiske kugler, der findes lige under det yderste lag, skabes nogle vibrationer, der sløver værktøjet og gør det mindre effektivt.

Samtidig går de små støvpartikler fra det keramiske materiale, der udledes når der skæres i det, ind og fylder hullerne i det metalliske skum, så det bliver tættere og stærkere i takt med, at værktøjet skærer sig dybere ind i det.

Forskerne bag har ikke direkte arbejdet med cykellåse som formålet med det nye metal. Proteus-metallet kan også tænkes at bruges til at skabe effektivt panser, der ikke vejer alverden.

Det kan ligeledes bruges til at skabe sikkerhedstøj til folk, der arbejder med skabe og farlige værktøjer til hverdag.

Forskerne har været inspireret af skrællen fra grapefrugter og den stærke skal hos skaldyret abalonen, der også er kendt som et søøre, skriver Durham University i deres pressemeddelelse.

Forskerens arbejde er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports.

