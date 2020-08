Fascinerende animation: Vores solsystem kredser om et usynligt centrum

Idéen om, at Solen er centrum for Solsystemet, og planeterne kredser omkring den, er én af astronomiens største opdagelser.

Men det er ikke hele sandheden, skriver Business Insider ifølge Videnskab.dk.

James O’Donoghue, en planetforsker ved det japanske rumfartsagentur, JAXA, har lavet en række animationsvideoer, som forklarer, hvordan Solen sammen med andre planeter og objekter kredser rundt om Solsystemets massecenter. Det har han for nylig skrevet på Twitter:

Det såkaldte massecenter, kaldet barycentrum, hjælper med at afbalancere et objekt, så dets masse er fordelt jævnt på alle sider. Solsystemets barycentrum er sjældent på linje med Solens centrum.

O'Donoghue demonstrerer i animationen nedenfor, hvordan Solen, Saturn og Jupiter spiller trækkamp omkring Solsystemets barycentrum, hvilket trækker Solen i snoede mini-kredsløbsbaner.

Ifølge Business Insider er Solens bevægelse i videoen overdrevet for at gøre den mere synlig. Men Solen cirkler millioner af kilometer rundt om barycenteret.

Solen udgør 99,8 procent af Solsystemets masse, mens Jupiter indeholder det meste af de resterende 0,2 procent. Det er denne masse fra Jupiter, som trækker Solen og skaber cirkelbevægelserne, skriver Business Insider.

- Solen kredser faktisk en lille smule om Jupiter, siger James O'Donoghue til Business Insider.

I selve Solsystemet har planeter og deres måner deres eget barycentrum. Barycenteret for Jorden bliver dog indenfor Jordens omkreds. O'Donoghue har også lavet en video af det:

Et hvert planetarisk kredsløb kredser altså om et usynligt punkt, barycenteret, inklusive stjernen eller planeten, der ser ud til at være i centrum. Men planeterne kredser også om Solen, understreger James O'Donoghue overfor Business Insider.

- Vi er bare ekstremt deltaljefikserede over situationen, siger han.

