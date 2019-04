Fascinerende video: Lynhurtige 'ninja-rotter' snyder klapperslanger

Det er ikke tilfældigt, at kængururotten har fået tilnavnet 'ninjarotte', for deres reflekser er nemlig lynhurtige som - ja, en ninja.

Det viser optagelser fra Sonora-ørkenen udenfor Yuma, Arizona, hvor de små gnavere ses tage deres naturlige fjender ved næsen igen og igen, skriver USA Today.

Det var en flok studerende fra University of California Riverside, der undrede sig over hvordan kængururotter, på dansk også kendt som springtaskemus, kunne overleve mødet med ørkenens klapperslanger.

De studerende havde nemlig observeret flere levende mus med mærker efter slangebid, så de besluttede sig for at filme mødet mellem de lynhurtige gnavere og klapperslangerne med et slowmotion-kamera.

Optagelserne viste en imponerende forsvarsteknik hos kængururotterne, som med deres lynhurtige reflekser springer for at undgå angrebet, og bruger bagbenene til at 'sparke' slangen væk i processen.Se de utrolige optagelser i videoen over artiklen.

Med sine bagben 'sparker' kængururotten den angribende slange væk. Screengrab fra video.

- Hvad der også er utroligt, er, at vi ikke bare optog en enkelt kængururotte, der sparkede en slange væk. Det skete mange gange, og lader til at være en virkelig vigtig årsag til, at de overlever disse møder, hvilket ikke er blevet dokumenteret før, siger Grace Freymiller fra San Diego State University, som er en af hovedforfatterne bag en rapport om observationerne.