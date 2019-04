'Fatshaming' af kendte ændrer almindelige kvinders kropsidealer

Det er ikke kun de kendte selv, der kan få et forvrænget kropsideal, når medierne skriver, at de har taget et par kilo på - et fænomen, der kaldes 'fatshaming' (at 'fedt-udskamme' på dansk).

Fatshaming af de store stjerner i medierne kan nemlig have en bølgeeffekt, der ligeledes påvirker almindelige kvinders syn på kropsidealer og vægt.

Det antyder et nyt studie, udgivet i det videnskabelige tidsskrift Personality and Social Psychology Bulletin, ifølge Videnskab.dk.

- Disse kulturelle beskeder synes at forøge kvinders fornemmelse af, at tynd er 'godt', og tyk er 'dårligt', siger en af forskerne bag studiet, Jennifer Bartz fra McGill University, til Science Daily.

Forskerne fandt 20 artikler, blogs eller magasin-artikler, hvor kendisser blev udsat for fat-shaming, som de viste til over 93.000 kvinder, der deltog i studiet online.

I en af artiklerne anbefaler en mandlig TV-vært skuespilleren Kelly Clarkson, at hun burde holde sig fra deep-pan pizza. I en anden bliver Kourtney Kardashian 'fatshamed' af sin mand for ikke at have tabt sig hurtigt nok efter sin graviditet i 2014.

To uger før og to uger efter, at de fik vist de 20 artikler, tog de mange kvinder en såkaldt 'Vægt Implicit Association Test' fra 2004-2015, som handler om overvægt og fordomme.

Testen var baseret på, at kvinderne skulle kategorisere silhuetter af kroppe og vurdere, om de var tykke eller tynde, ifølge Science Daily. Deltagerne skulle ligeledes vælge ord som 'hæslig' eller 'smuk' til at beskrive den krop, de blev eksponeret for.

Hvis de svarede langsomt, antydede det, at de havde fordomme om overvægtige, og da kvinderne tog testen to uger efter, de havde set de 20 artikler, var der markant flere fordomme om overvægtige – i hvert fald underbevidst.

For da kvinderne blev spurgt direkte, om de foretrak tynde eller overvægtige mennesker, og hvordan de følte overfor begge skikkelser, var der ingen ændringer at spore, før og efter de havde været udsat for de 20 artikler.

