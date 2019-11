Fejede modstand af banen: Teknologi udfordrer de bedste gamere

Hvis du her på det sidste har spillet computerspillet StarCraft II og følt dig en anelse udmanøvreret, så kan det hænge sammen med, at Google har anvendt kunstig intelligens til at udfordre den absolutte elite i spillet.

Det skriver tidsskriftet Nature i en artikel ifølge Videnskab.dk.

I artiklen fremgår det, at Googles underafdeling for kunstig intelligens, DeepMind, i løbet af sommeren har afprøvet deres StarCraft-specialiserede kunstige intelligens, AlphaStar. Og det er ikke gået stille for sig.

Den kunstige intelligens, som blev pudset på spillets europæiske server, fejede det meste modstand af banen og blev kun udfordret af spillets absolutte elite. AlphaStar nåede således en placering i top 0,15 procent ud af de 90.000 spillere, som jævnligt spiller i Europa.



DeepMind har lært sig selv at spille StarCraft II gennem ‘machine-learning’ ved at genkende mønstre fra store datasæt på millioner af spil.

- Jeg havde ikke forventet, at den kunstige intelligens ville blive så overlegen så hurtigt, fortæller John Dodge, der forsker i kunstig intelligens ved Oregon State University, til Nature.

Det er ikke første gang, at AlphaStar prøver kræfter med de bedste StarCraft spillere. Men den kunstige intelligens er tidligere blevet kritiseret for at misbruge lynhurtig computerpræcision til dens egen fordel.

Derfor havde programmørerne indsat en række begrænsninger, der skulle forhindre den kunstige intelligens i at kunne agere i et umenneskeligt tempo.

Og selv med disse begrænsninger, lykkedes det for AlphaStar at spille op imod de bedste Starcraft II spillere efter blot 27 dages træning.

AlphaStar har dog endnu ikke formået at slå den bedste StarCraft II-spiller, som det ellers er lykkedes for dens modpart inden for skakken, der også er udviklet af DeepMind.

Det giver dog god mening, at StarCraft II tager lidt længere for den kunstige intelligens at mestre, da man her har en anelse flere brikker at rykke rundt med.

