Fik amputeret arm: Mand kan føle igen med ny Luke Skywalker-robotarm

Det er næsten som taget ud af en film – en amerikansk mand får mulighed for at røre og føle igen med ny robotarm

En amerikansk mand, som havde fået amputeret sin ene arm, har ved hjælp af en ny robotarm fået mulighed for at røre og føle igen.

Robotarmen, som er opkaldt efter Star Wars-karakteren Luke Skywalker, bliver kontrolleret med patientens tanker.

Luke-armen er så sensitiv, at den amerikanske mand Keven Walgamott lykkedes med at plukke vindruer, skrælle en banan og skrive beskeder på en telefon.

Det skriver Videnskab.dk

Leder af forskningen, professor Gregory Clark, biomedicinsk ingeniør fra University of Utah, forklarer, at en af de første ting, Keven Walagott ville gøre var at tage sin vielsesring på selv.

- Det er nemlig svært at gøre med kun én arm. Det var meget rørende, da han klarede det første gang, siger professoren til The Independent.

Armprotesen bliver kontrolleret ved hjælp af små elektroder, som er blevet implanteret i musklerne i den resterende biologiske arm, skriver The Independent.

At Keven Walgamott med Luke-armen kan føle og røre betyder, at han kan skelne mellem forskellige typer af overflader. Dette kan lade sig gøre, fordi sensorer i hånden sender impulser til nerverne i hans arm og videre til hjernen.

Da han holdt sin kone i hånden med Luke-armen, kunne han mærke hendes hud mod sin.

- Jeg var tæt på at få tårer i øjnene. Det var virkelig fantastisk. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville kunne mærke hendes hånd igen, siger Keven Walgamott.

Protesen fungerer som et lukket kredsløb. Det betyder, at man undgår fantomsmerter.

Fantomsmerter er et typisk fænomen, når en person har fået amputeret en del af kroppen. Personen kan nemlig føle det, som om den syge eller beskadigede kropsdel stadig sidder på kroppen.

Tidligere proteser og robotarme har ikke været nær så sensitive som denne. Forskerne fra University of Utah har nemlig brugt teknologi, som minder om den måde, den biologiske krop fungerer på.

Indtil videre har forskerne arbejdet med personer, som er blevet amputeret under albuen.

Men Luke-armen kan også blive aktuel for dem, som har mistet en arm over albuen, forklarer professor Gregory Clark. Det, håber han, kan lade sig gøre i 2020 eller 2021.

