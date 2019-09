Fik nyt ansigt: Nu falder det fra hinanden

For seks år siden fik en amerikansk kvinde et donoransigt gennem en transplantation. Efter seks år står hun til at miste det, og førende læger mener, at det vil gå samme vej for andre

En amerikansk mor til to er ved at miste sit nye ansigt, som hun i 2013 fik i en transplantation. Det skriver amerikanske medier, herunder Associated Press. Og der er dårligt nyt til alle andre, der har modtaget donoransigter, for det kommer med stor sandsynlighed også til at ske for dem.

- Vi tror alle, at en hver patient formentlig får brug for en ny transplantation, siger Brian Gastman, kirurg ved den klinik i Cleveland, som for 11 år siden gennemførte verdens første ansigtstransplatation. Kvinden håber nu på, at en ny transplantation vil være mulig.

Forbrændt efter hustruvold

Carmen Blandin Tarleton, som den ramte kvinde hedder, var i 2007 blevet efterladt vansiret og forbrændt på 80 procent af kroppen af sin daværende mand, som i raseri havde tævet hende med et bat og sat ild til hende med industri-lud efterfølgende. Hun fik i februar 2013 som en af meget få på verdensplan udskiftet sit forbrændte ansigt med et nyt.

Det forbedrede hendes liv enormt, og siden har Tarleton lært at spille klaver og banjo, udgivet en selvbiografi og fortalt om sine oplevelser. I år opdagede læger så skader, der var ved langsomt at dræbe ansigtsvævet. I værste fald dør vævet så hurtigt, at lægerne må prøve at rekonstruere hendes forbrændte ansigt.

- Jeg havde sådan en lav livskvalitet inden min ansigtstransplatation. Ville jeg ønske, den havde holdt 10 eller 20 år? Selvfølgelig, siger hun til Boston Globe.

Carmen Blandin Charletons forbrændte ansigt fremvises under en nyhedskonforence på hospitalet, hvor hun blev opereret. Foto: Ritzau Scanpix

Stadig mange ubekendte

Ansigtstransplantationer er stadig et nyt forskningsfelt. Det er 11 år, siden læger i Cleveland for første gang lykkedes med at gennemføre indgrebet. Siden har 40 mennesker på verdensplan haft gavn af den nye mulighed.

Mere end 15 af dem er foregået i USA, og selvom ingen af patienterne indtil nu har mistet deres donoransigter, overgik den uheldige skæbne for første gang en fransk modtager af et donoransigt i fjor.

- Der er så mange ubekendte og så mange nye ting, vi er ved at opdage. Men det er virkelig ikke realistisk at håbe, at ansigterne holder patientens levetid, siger Bohdan Pomahac, som er en af kirurgerne bag Tarletons indgreb, der foregik på Brigham and Women's Hospital i Boston.

Tarleton skal nu vente mindst en måned, inden det bliver afklaret, om hun kan få lov til at få en ny transplantation. Så vil hun skulle på en venteliste, indtil et nyt muligt donoransigt dukker op.

Selvom problemerne har været mange, og situationen lyder uoverskuelig for de fleste, er Tarleton fast besluttet på at prøve at overkomme vanskelighederne og finde livsglæden tilbage.

- Det her er ikke almindelige ting, som er gået galt. Men når ting går galt, må man håndtere det. Jeg vil nå tilbage til, hvor jeg var. Hvordan ved jeg ikke. Jeg vil komme igennem det her, siger Tarleton.