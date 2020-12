FN: Verden har stadig kurs mod temperaturstigning på tre grader

På trods af et dyk på syv procent i de globale CO 2 -udledninger i 2020, står temperaturen i verden stadig til at stige med tre grader i slutningen af dette århundrede.

Sådan lyder det i en ny rapport fra FN's Miljøprogram, UNEP.

En grøn genrejsning oven på covid-19-pandemien kan dog bidrage til, at verden kan nå målet om at reducere de globale udledninger og komme tættere på Parisaftalens mål om en stigning i den globale temperatur på to grader ved århundredets afslutning.

Det kræver dog også samtidig, at verdens lande lægger handling bag løfter om en mindre udledning af CO 2 , lyder det fra FN.

Klimamålet kan nås

Med en kombination af grønne genrejsningstiltag og andre hurtige, stærkere tiltag, er det også muligt at nå det mere ambitiøse mål om en temperaturstigning på 1,5 grader, skriver FN-organet.

- 2020 er på vej til at blive et af de varmeste år nogensinde, mens skovbrande, storme og tørke fortsætter med at skabe kaos. Ikke desto mindre viser UNEP's rapport, at en grøn pandemi-oprejsning kan skære et stort stykke af drivhusgas-udledningen og bidrage til at bremse klimaforandringerne. Jeg opfordrer kraftigt regeringer til at bakke op om en grøn genrejsning i det næste stadig af de økonomiske covid-19-tiltag og øge deres klimaambitioner betydeligt i 2021, lyder det fra UNEP's danske direktør, Inger Andersen.

UNEP udgiver hvert år en rapport ved navn Emissions Gap Report, som sammenligner den aktuelle udledning af drivhusgasser med den, verdens lande har forpligtet sig til i Parisaftalen fra 2015.

Udledningen af drivhusgasser nåede nye højder i 2019, blandt andet på grund af omfattende skovbrande, men i 2020 er udledningen faldet med syv procent, blandt andet på grund af mindre rejseaktivitet og mindre strømforbrug som følge af pandemien.

Faldet på syv procent betyder dog kun et fald i temperaturstigningen inden 2050 på 0,01 grader, anslår UNEP.

Skal målet for drivhusgasudledningen nås, kræver det blandt andet en ændring i forbrugeradfærd, da to tredjedele af verdens udledning er koblet til privatforbrug, lyder det fra UNEP.