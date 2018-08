Første billede: Denne asteroide kan ramme Jorden

NASA's mission Osiris-rex har nu for alvor taget hul på sin kerneopgave:

17. august tog missionen ifølge NASA sine allerførste billeder af asteroiden Bennu, som projektet er sat i verden for at undersøge. Det skriver Videnskab.dk

Bennu er en af de asteroider, vi kender til i dag, som er i fare for i fremtiden at kollidere med Jorden, fordi den hvert sjette år passerer Jordens bane på vej rundt om Solen.

Og selvom risikoen er lav, er det vigtigt at blive klogere på asteroiden, og hvordan vi i fremtiden kan undgå et sammenstød.

Missionen blev opsendt 8. september 2016, og nu, hvor asteroiden endelig er inden for missionens synsvidde, sætter bemandingen alt skyts ind for at blive klogere på den.

Udstyr som termiske spektrometre (instrument, der måler på måler på elektromagnetiske spektre), lasere og røntgen skal hjælpe besætningen til at vide så meget som muligt om asteroidens størrelse, bevægelse og temperatur, inden missionen 3. december efter planen lander på asteroiden.

Her skal de tage en prøve af asteroidens sammensætning, som skal med tilbage til Jorden og undersøges.

Foruden at være potentielt farlig har Bennu nemlig også et meget højt indhold af kulstof, som fortæller os meget om dens og dermed Solsystemets oprindelse.

Missionen kommer tilbage med prøven i 2023, hvis alt går efter planen.

Osiris-rex er den første mission, der i NASA’s historie skal besøge en asteroide tæt på Jorden.

