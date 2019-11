Første gang: Afslører sammenhæng mellem luftforurening og hjernekræft

Bittesmå nanopartikler fra luftforurening kan trænge ind i hjernen. Det kan formentlig øge risikoen for kræft, viser et nyt studie

Luftforurening er ikke godt for vores helbred - vi ved blandt andet, at det kan øge chancen for, at vi får lungekræft.

Og nu skal vi muligvis tilføje endnu et punkt til listen over ting, der bekymrer os ved den luft, som vi indånder.

The Guardian rapporterer, at der ifølge et nyt studie muligvis er en sammenhæng mellem luft, der indeholder forurenede nanopartiker, og kræft i hjernen. Det skriver Videnskab.dk.

I studiet, der kan læses i tidsskriftet Epidemiology, har forskerne fokuseret på de bittesmå nanopartikler, som opstår, når biler afbrænder benzin. Og det er første gang, at man har fundet belæg for, at der er en sammenhæng mellem hjernekræft og denne slags partikler.

Tidligere forskning har vist, at nanopartikler med kræftfremkaldende kemikalier kan trænge igennem til hjernen. Men der har indtil nu ikke været forsket i, hvorvidt det rent faktisk kan øge risikoen for hjernekræft.

Forskerne har taget udgangspunkt i de canadiske storbyer Toronto og Montreal, hvor forureningen varierer fra 6.000 nanopartikler pr. kvadratcentimeter til 97.000 nanopartikler pr. kvadratcentimeter.

De vurderer, at en person, der lever med 50.000 partikler pr. kvadratcentimeter, har 50 procent større chance for at få hjernekræft, sammenlignet med en person der bor i et område med 15.000 partikler pr. kvadratcentimeter.

Her skal man dog tage højde for, at hjernekræft er ekstremt sjældent. Forskerne vurderer ifølge The Guardian, at man i områder med meget trafik sammenlignet med mindre trafikerede områder vil se ét ekstra tilfælde af hjernekræft pr. 100.000 indbyggere.

Og selvom dette tal ikke lyder skræmmende, så er det stadig ekstremt vigtigt ifølge Scott Weichenthal fra McGill University i Canada, der har ledet den nye forskning.

- Den risiko, som er forbundet med luftforureningen, er ikke afgørende alene på grund af risikoens størrelse. Det er afgørende, fordi alle dele af befolkningen bliver ramt. Når du tager en lille risiko og ganger den med hele befolkningen, så kan der pludselig være mange sygdomstilfælde, og det kan få stor betydning - særligt fordi dødeligheden er så høj, forklarer han til The Guardian.

Forskerne er kommet frem til deres resultat ved at sammenligne medicinske journaler fra 1,9 millioner canadiere med data om forurening i forskellige områder.

Studiets størrelse giver et godt udgangspunkt for at formode, at der er en forbindelse mellem forurenede nanopartikler og hjernekræft. Men det beviser dog ikke, at der er en kausal sammenhæng, for det vil kræve mere forskning.

Jordi Sunyer, der forsker inden for området ved Barcelona Institute for Global Health, som ikke har deltaget i forskningen, ser positivt på det nye studie.

- Det er et vigtigt studie, fordi nanopartikler udledes af biler, og fordi mange dyrestudier har vist, at nanopartikler kan være farligere end de større forureningspartikler, siger hun til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

