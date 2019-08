For første gang i 14 år: Nye billeder af 'usynkelige' Titanic

For første gang i 14 år er der blevet filmet og taget billeder af den usynkelige skude Titanic, som har befundet sig på havets bund i mere end et århundrede

Tiden under havoverfladen har ikke ligefrem medført en yndefuld aldring af det gamle, mastodontiske dampskib.

Titan skibet er ved at vende tilbage til naturen, og år for år opløses mere af det enorme vrag.



Holdet der var nede for at hilse på Titanic, blev ledet af Victor Vescovo, som er en undersøisk, opdagelsesrejsende fra Amerika. Han er også kendt som den første person, der dykkede til det dybeste punkt i verdenshavene, skriver 7News

De var nede og se Titanic ruste i stilhed, fuldstændig isoleret fra verden, som var 3,810 meter over deres hoveder.

Ifølge Patrick Lahey, præsident for Triton Submariens går der ikke mange år før skibet er blevet fuldstændig opslugt af havet. Man forudser at vraget af Titanic vil være væk omkring 2030, eller lidt efter, skriver Science Alert .

Titanic i 1912, som på det tidspunkt var verdens største skib.

Under besøget af det henfaldende skib lagde ekspeditionsholdet en krans, for at ære mindet af de mere end 1.500 passagerer og besætningsmedlemmer der forsvandt under katastrofen i 1912.

De nye høj kvalitets videoer og billeder skal bruges i en dokumentarfilm fra Atlantic Productions, derudover skal de flotte billeder i fremtiden benyttes til at lave en 3D genskabning af skibet i virtuel og augmenteret reality, da det bliver den eneste måde at se skibet på i fremtiden.

'Vraget selv er det eneste vidne vi nu har af Titanic ulykken, alle de overlevende er nu afgået ved døden, så jeg syntes det er vigtigt at bruge vraget imens det stadig har noget at sige', fortalte maritim historikeren Robert Blyth fra det Nationale Maritim Museum i England til BBC.