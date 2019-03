For første gang nogensinde: Monsteredderkop filmet med kæmpe-måltid

Forsker filmer edderkop 'på størrelse med middagstallerken', der skal til at æde pungrotte. Se optagelsen herunder

Det er lykkes biologer fra University of Michigan at dokumentere ikke mindre end 15 forskellige hårrejsende interaktioner mellem rovdyr og byttedyr i Amazonas' regnskov, heriblandt optagelser af en gigantisk tarantel, der slæber sit bytte, en pungrotte, gennem skovbunden.

Studiet har vist hvordan leddyr, som for eksempel edderkopper og tusindben, æder hvirveldyr som frøer, haletudser, firben, slanger, og endda pungrotter.

- Det er en undervurderet kilde til dødelighed blandt hvirveldyr. En overraskende mængde dødsfald blandt små hvirveldyr i Amazonas skyldes formentlig leddyr som store edderkopper og tusindben, fortæller evolutionær biolog Daniel Rabosky til universitetets hjemmeside.

Rabosky leder universitetets årlige ekspedition til Amazonas-regnskoven i det sydlige Peru, og under den sidste af slagsen hørte ph.d Michael Grundler og to studerende en nat 'noget, der puslede i de løse blade'.

- Vi kiggede efter, og så en stor tarantel oven på en pungrotte, fortæller Grundtler, som er medforfatter til rapporten om ekspeditionen.

- Pungrotten var allerede blevet fanget af tarantellen, og kæmpede stadig svagt imod, men cirka 30 sekunder efter holdt den op med at sparke, fortæller Michael Grundler, hvis søster filmede det sjældne syn med sin telefon. Se optagelsen over artiklen.

Det var dog først senere, da en pungrotte-ekspert fra American Museum of Natural History så optagelsen, at de fandt ud af HVOR sjældent et syn de havde filmet.

Eksperten kunne nemlig fortælle, at det var den første dokumentation af en stor edderkop af denne type, der har en pungrotte som bytte.

- Vi var ret henrykte og chokerede, og vi kunne ikke rigtigt tro hvad vi så, lyder det fra Michael Grundler.

- Vi vidste, at vi var vidne til noget ret særligt, men vi var ikke klar over, at der var første observation.

