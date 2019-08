Forsker: Curlingforældre kan lære af barn med machete

Ville du give dit barn en machete og så stå fra sidelinjen og se, hvordan barnet håndterede kniven?

Sandsynligvis ikke!

Men det er faktisk, hvad forældre af BaYaka-stammen i Congo gør.

Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk, der har en video af forskningsprojektet, hvor en 13 måneder gammel pige fra YaBaka-stammen i Congo lærer at bruge en machete.

En gruppe antropologer, ledet af postdoc Gül Deniz Salali fra University College London (UCL), har studeret BaYaka-stammen, som bor i Congos regnskov.

Af deres arbejde udleder de, at de såkaldte 'helikopterforældre' eller 'curlingforældre' - udtryk, som vi bruger i Vesten om overbeskyttende forældre - faktisk godt kan lære noget af den ellers meget fremmede måde at opdrage børn på.

YaBaka-stammen er et jæger-samlersamfund, og de voksne lader børn helt ned til 13 måneder holde og bruge en machete. Forældrene lader blot barnet se og derefter kopiere, hvordan man bruger kniven.

- Det er en meget anderledes måde at lære på, end vi er vant til i vesten, hvor der typisk er et hierarkisk forhold mellem lærer og elev. Men hér giver de voksne ikke direkte instrukser, de skaber et miljø, hvori barnet kan lære, siger Gül Salali.

Hun fremhæver eksemplet med macheten.

- Afhængig af, hvordan barnet bruger redskabet, vil den voksne give negativ eller positiv respons, og barnet vil justere sin opførsel herefter, uddyber Gül Salali.



Læs også på Videnskab.dk: Kan vand blive for gammelt?

YaBaka-stammen bruger ikke kun denne opdragelsesteknik, når det handler om brugen af machete, men også ved mange andre typer af opgaver, som børnene skal lære. For eksempel hvilke svampe, man kan samle, og hvilke man skal lade stå i skovbunden.

Forskeren Gül Salali mener, at denne måde at undervise børn på bør inspirere os i Vesten.

- Jeg tror, at denne måde at opdrage på kan give mere uafhængige og selvforsynende voksne, mener hun.

Hvordan man i Vesten kan implementere dele af YaBakas opdragelsesteknikker, hvor børnene kopierer andres handlinger, har Gül Salali flere bud på:

Forældre kan give deres børn lov til og stole på, at deres børn kan holde almindelige glas i stedet for kun plastikkopper.

Vi kan lave udendørs områder i byerne, som er egnede til, at børnene kan interagere med hinanden, uden at de bliver overvåget af voksne.

Børn har godt af at lege med hinanden, selvom de har forskellige aldre.

Og man kan skabe et miljø, hvor ældre og gamle mennesker kan interagere med børn.

Forskernes arbejde er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Sådan viser hunde følelser med forskellige ansigtsudtryk

Forskere: Fingre afslører længden på penis

Er dette en ufo?