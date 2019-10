Forsker i vildrede: Sjældent fænomen fanget på video

En blæksprutte kører hele sin farvepalet igennem, mens den sover. Marinebiologer mistænker den for at drømme

Kan blæksprutter drømme?

Det er det helt store spørgsmål, som marinebiologer stiller sig selv efter at have set videoen med blæksprutten Heidi.

Blæksprutten Heidi bevæger sig igennem hele sit arsenal af camouflage mønstre, imens den med sammenkrøllede tentakler sover ved vandets overflade i sit akvarium.

Marinebiolog og professor ved Alaska Pacific University David Scheel er åben for ideen om, at blæksprutter er i stand til at drømme.

I videoen sætter han derfor ord på, hvad han tror, blæksprutten drømmer om, hvis den altså er i stand til det.

Forskning lavet af Daniel Margoliash, som er neurolog ved The Universoty Of Chicago, viser at mange fugle går igennem søvn stadier, ligesom mennesker og andre pattedyr gør. Han mener, at det muligvis kunne være det samme med blæksprutter, skriver The New York Times.

Alex Schnell, som forsker i blæksprutters intelligens, mener, at man skal passe på med at tolke på den opførsel, man observerer. Ofte er den simple forklaring mere sandsynlig, end den komplekse er.

Hun siger også, at David Scheel erkender, at blækspruttens opførsel kan være noget så simpelt som muskelsammentrækninger, der aktiverer dens farveskiftende organer.

Klippet er fra et nyt program, der hedder 'Octopus making contact', hvori David Scheel studerer blæksprutten, som han har boende i et akvarium i sit hjem.

