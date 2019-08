Forsker: Så tæt er man på at kunne bruge grisehjerter i mennesker

Vi skal ikke langt ud i fremtiden, før det vil være muligt at bruge grisehjerter i mennesker, ifølge forsker.

Grisehjerter, der er tilpasset til mennesker, kan være tilgængelige for patienter indenfor tre år.

Sådan lyder forudsigelsen fra den banebrydende hjertekirurg Sir Terence English, der udførte den første succesrige hjertetransplantation for 40 år siden - i 1979.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk. https://videnskab.dk/krop-sundhed/forsker-grisehjerter-kan-bruges-i-mennesker-inden-for-tre-aar



Med genteknologien ‘xenotransplantation’ vil det ifølge den nu pensionerede kirurg blive muligt helt at udrydde de lange ventelister for hjertetransplantationer.

Xenotransplantation handler om at transplantere celler, væv eller organer på tværs af arter.

English' kollegaer, der var med under den første vellykkede hjertetransplantation i 1979, er i gang med at udvikle på teknologien. De håber på at kunne udføre verdens første gris-til-menneske-nyretransplantation 'inden udgangen af dette år,' hvilket - hvis det lykkes - kan åbne døren for mere komplekse organtransplantationer.

I Storbritannien venter omkring 280 personer på en hjertetransplantation lige nu. I Danmark skrev vi her på Videnskab.dk er artikel i 2017, hvor det fremgik, at cirka 400 danskere ventede på et nyt hjerte.

Der mangler donorer, fordi hjertet både skal være i en sund tilstand, det skal fjernes fra en hjernedød donor indenfor et par timer og så skal det matche modtageren i biologi og størrelse.

'Hvis resultatet af xenotransplantationen med svinenyrer til mennesker er tilfredsstillende, er det sandsynligt, at grisehjerter kan bruges med god effekt i mennesker indenfor et par år,' siger English ifølge The Guardian og forstætter:

'Virker det med en nyre, virker det også med et hjerter.'

Professor Christopher McGregor, der var English’ kollega under operationen i 1979, har nu udviklet 2 såkaldte ‘knock out’-gener og mener, at svineorganer kan anvendes sikkert til mennesker.

Hans team ved University of Alabama vurderer, at de kan udføre en svin-til-menneske transplantation af en nyre indenfor de næste par måneder.

'Der vil være dyrerettighedsforekæmpere, som mener, det er helt forkert,' siger Sir Terence English. »Men hvis du kan redde et liv, er det så ikke lidt bedre?«

Sidste år viste en undersøgelse, der blev udgivet i tidsskriftet Nature, at en bavian, der fik en svinehjertetransplantation, overlevede i seks måneder.

