Forsker slagter fem klima-myter

Hvordan er det nu med klima og videnskab?



I en artikel bragt i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk, tager en britisk forsker, fra Earth System Science på University College London, fat i fem misforståelser, der igen og igen bliver fremført af benægtere af menneskeskabt global opvarmning.

Den første myte er, at 'Klimaforandringer er bare en del af en naturlig cyklus.'

Palæoklimatologien peger på, at de seneste 150 års forandringer er usædvanlige og ikke naturlige, skriver den britiske professor. Nogle gange nævner skeptikere en køligere periode kendt som 'den lille istid' for at argumentere for, at Jorden blot er ved at komme sig efter en usædvanlig kølig periode.

- Problemet er, at både 'den lille istid' og middelalderens varmeperiode ikke var globale hændelser, der fandt sted samtidig over hele kloden, men blot regionale klimaudsving i blandt andet det nordvestlige Europa, østlige Amerika, Grønland og Island, skriver professor Mark Maslin i artiklen på Videnskab.dk.



Den anden myte, som forskeren afliver, er, at 'hvis der er klimaforandringer, så skyldes de solpletter.'

Solpletter er faktisk voldsomme nok til at kunne ændre klimaet på Jorden. Men ved hjælp af satellitter kan forskerne se, at mængden af solenergi, der har ramt Jorden siden 1978, ikke er gået opad. Derfor kan solpletter ikke være skyld i den globale opvarmning, skriver Mark Maslin.



Læs mere på Videnskab.dk: Hvad kan vi hver især gøre for at mindske vores CO2-aftryk?

Den tredje myte, der står for skud, er "Uanset hvad kan CO2 slet ikke have så stor en effekt."

Forskerne har igen og igen vist, at CO2 er en potent drivhusgas Det første forsøg, der viste luftartens potentiale blev udført allerede i 1856.

- Forskerne har igen og igen gentaget eksperimentet - både i laboratoriet og i atmosfæren - og demonstreret, at CO2 er en drivhusgas, skriver professor Mark Maslin.



Den fjerde myte, forskeren punkterer, er, at "Forskerne snyder med tallene, for de viser faktisk slet ikke, at det bliver varmere"

Det er simpelthen ikke sandt, skriver den britiske forsker. Hvis man mener, at så mange forskere manipulerer med tallene, taler man om en sammensværgelse, der skulle involvere tusindvis af forskere i mere end 100 lande. Faktisk finjusterer forskerne ofte for at tage højde for, at målemetoder har ændret sig, eller at målestationer måske pludselig befinder sig i et varmere byområde

- Hvis vi ikke korrigerede de oprindelige målinger, ville Jordens opvarmning i løbet af de seneste 150 år se endnu større ud end faktisk observeret, hvilket på nuværende tidspunkt er en global opvarmning på cirka 1 °C, skriver Mark Maslin.



Og så er vi nået til den sidste myte, der bliver slagtet af den britiske forsker: "Klimamodellerne er alligevel så usikre, at de slet ikke er til at regne med"

Klimamodellerne er meget forskellige, og ingen enkelt model kan i sig selv betragtes som 100 procent korrekt, skriver den britiske forsker.

Men modellerne bliver konstrueret og kalibreret uafhængigt af hinanden, og derfor står resultaterne endnu stærkere, når modellerne viser det samme

- Der er mere end 20 store, internationale centre, hvor nogle af verdens klogeste mennesker har bygget og driver modeller, der indeholder en enorm mængde kode, som repræsenterer den allernyeste forståelse af klimasystemet, skriver professor Mark Maslin i artiklen på Videnskab.dk.

Når man lægger vores samlede videnskabelige viden sammen, understøtter videnskaben 'på ingen måde' den fortsatte benægtelse af klimaændringerne, skriver den britiske professor.



