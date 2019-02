Forsker til kvinder: Nyd sex uden at skamme jer

'Kvinder kan ikke lide uforpligtende sex.'

'Monogami er lig med et godt forhold.'

'Sex er farligt og bør undgås.'

Sådan lyder tre gængse myter om sex og parhold, og dem pillede Terri Conley, der forsker i sex og samliv på Michigan Universitet, fra hinanden i sin Ted Talk om emnet i 2016. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se den amerikanske forskers foredrag.

I sin tale opfordrer hun desuden kvinder til aldrig at skamme sig over at nyde sex.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Fingre afslører længden på penis

- Der er hos mange i samfundet en idé om, at der er noget i kvinders biologi og genetik, der gør dem ude af stand til bare at nyde sex for sjovs skyld – uden noget forhold eller nogle forpligtelser i sigte. Men det, viser min forskning, er forkert, indledte Terri Conley i sit foredrag.

Desværre viser flere undersøgelser, at kvinder ikke forventer, at et engangsknald eller sex for sjov med en fremmed partner, er særlig godt.

Og endnu værre er det, at forskningen tyder på, at uforpligtende sex faktisk heller ikke er specielt tilfredsstillende for kvinder.

Læs mere på Videnskab.dk: Sex med dyr: Ja, hvorfor ikke?

En anden sejlivet myte lyder ifølge Terri Conley, at folk, der lever i monogame forhold, har det bedre med deres partner, end folk der lever i åbne forhold, er swingere eller har flere partnere.

Derfor lavede hun og et forskerhold et studie, hvor de sammenlignede monogame og ikke-monogame.

- Vi fandt ingen forskel på monogame og ikke-monogame i forhold til deres engagement i forholdet, kærligheden til deres partner, tilfredsheden med forholdet eller i tilliden til partneren, fortalte Terry Conley under sit foredrag.

Læs mere på Videnskab.dk: Så meget sex dyrkede sultan for at få over 1.000 børn

Mennesker er generelt irrationelle omkring sex og kønssygdomme, mener Terri Conley.

Hun og en række forskere bad forsøgspersoner om at rangere, hvor mange der kunne dø af at køre en enkelt tur fra Detroit til Chicago i USA, sammenlignet med at have ubeskyttet sex én gang.

- Folk mente, at det var 17 gange farligere at have ubeskyttet sex én gang, sammenlignet med køreturen, men faktisk er det 20 gange mere sandsynligt, at du dør af køreturen, forklarer hun.

Ideen om, at sex er farligt, er altså ikke proportionel med virkeligheden, mener Terri Conley, og hun opfordrer til, at vi begynder at tale mere om alle de positive effekter ved sex.

Andre artikler på Videnskab.dk

Top 5: Se de vildeste dyre-penisser

Penislængden og kropsstørrelse bestemmer troskab