Forskere advarer: Kaffe-arterne forsvinder

Klimaforandringer, skovrydning og plantesygdomme er blandt årsagerne til, at kaffesorterne uddør, fortæller forskere

Det ser ikke godt ud for verdens kaffeproduktion, og hele 60 procent af alle vilde kaffearter kan forsvinde, hvis vi ikke sadler om.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Artiklen bygger på to studier udgivet i Science Advances og Global Change Biology, og de bedrøvelige tal inkluderer også den originale Arabica-bønne, der er basis for den mest populære form for kaffe solgt i verden.

De 60 procent af vilde kaffeplanter, der risikerer at uddø, skal ses i forhold til, at tallet er 22 procent for alle planter globalt.

Det er en analyse af alle 124 vilde kaffe-planter, der ligger til grund for de 2 studier.

Og det er især klimaforandringer, der i fremtiden vil gøre det umuligt for planterne at gro i de nuværende områder, skovrydning, plantesygdomme og lave priser på kaffe, der truer planterne.

Hvis store dele af de vilde kaffearter uddør, vil de kommercielle arter også blive påvirket, lyder det.

- Blandt de kaffearter, der kan uddø, er dem, der har potentiale til at blive brugt til at avle og udvikle fremtidens kaffe, inklusiv arter der er modstandsdygtige overfor sygdomme, og som kan overleve i det fremtidige klima, siger Aaron Davis, der er førsteforfatter på det ene studie og leder af kaffeforskningen hos den engelske organisation Royal Botanical Gardens, KEW, der står bag forskningen, til The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Sammen med sine medforfattere anbefaler han, at man går i gang med at sikre specifikke områder og kaffearter i især Afrika, hvor store dele af kaffeplanterne vokser.

Desuden kan mindre landrydning, bedre information om den kaffe, man køber, og 'frøbanker', der sørger for at gemme planterne, så de ikke uddør, være med til at løse problemet, lyder det.

