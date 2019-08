Forskere advarer: Mikroplast spredes i vinden

Efter fund af mikroplast i sne fra Alperne og Arktis konkluderer forskere i ny undersøgelse, at luften spiller en afgørende rolle i spredningen af mikroplast

Store mængder mikroplast er blevet fundet i den dalende sne fra Alperne og Arktis ifølge en undersøgelse, der får forskere til at råbe vagt i gevær.

Det skriver The Guardian.



Forskerne har fundet tegn på potentiel sundhedsskadelig spredning af mikroplast. Folkene bag undersøgelsen konkluderer, at luften spiller en afgørende rolle i den globale spredning af mikroplastpartikler.



Prøver fra isflager i havet mellem Grønland og Svalbard indeholdt i gennemsnit 1760 mikroplastpartikler pr. liter ifølge undersøgelsen. Enkelte steder i Europa er der endnu mere mikroplastpartikler, her fandt de i gennemsnit 24.600 pr. liter.



Der er fundet mikroplast i isflager mellem Grønland og Svalbard. Foto: Melanie Bergmann/Alfred-Wegener-Institut/Science Advances

Flere millioner ton plastik bliver hvert år efterladt i naturen og nedbrydes over tid til små fibre og partikler. I juni viste en anden undersøgelse, at mennesker årligt spiser mindst 50.000 mikroplast partikler

Disse partikler kan indeholde giftige kemikalier, og det er blandt andet dem, der bliver spredt via luftstrømme.

Der er mikroplast over alt

Alle steder fra de høje bjerge til de dybe have er der nu blevet fundet mikroplast.



Professor Melanie Bergmann fra Alfred Wegener Instituttet i Tyskland er en af forskerne bag den nye undersøgelse. Hun sammenligner vinden spredning af mikroplastpartikler med vindens spredning af støv i Sahara.

Partiklerne bliver transporteret alle steder med vinden. Derfor er det af yderste nødvendighed, at man undersøger, om partiklerne er sundhedsskadelige for mennesker.

- Der bliver udgivet en masse undersøgelser om mikroplast, men ingen af dem handler om, hvordan de påvirker menneskers helbred.

Efter min mening er det meget underligt, siger Melanie Bergmann til The Guardian

Hun opfordrer kraftigt til en omgående undersøgelse af, hvordan vores helbred påvirkes af, at disse partikler spredes i luften.