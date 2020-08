Forskere advarer om nye pandemier

Der er en klar sammenhæng mellem ødelæggelse af natur og så stigningen af dødelige sygdomme.

Det vil forskere advare verdenslederne om, når FN's topmøde i biodiversitet skal foregå i New York i næste måned.

Det skriver The Guardian.

Sygdomme fra naturen

Næsten en tredjedel af nye opståede sygdomme stammer fra områder, hvor mennesker laver store forandringer i naturen.

Forskerne frygter, at der snart vil være fem eller seks nye pandemier om året, der kan ramme jordens befolkning.

'Alt fra ulovlig skovfældning og skovrydning til minedrift og salg af eksotiske dyr har været med til at skabe den her krise,' fortæller Stuart Pimm, der er professor på Duke University.

Regnskov gemmer på ukendte sager

Det er især i regnskove, hvor forskerne frygter, at der kan gemme sig alle mulige ubehagelige overraskelser i bakterier og virusser.

Flere millioner hektar regnskov eller andre vilde naturområder bliver ryddet hvert år for at give plads til høstning af palmeolie og kvægbrug eller for at skabe let adgang til miner.

Disse områder gemmer på alt muligt ukendt, der i kontakt med mennesker kan skabe nye pandemier ifølge forskere.

Billigst at undgå

Pandemier koster en del mere at håndtere, end de koster at undgå, hvis du spørger professoren fra Duke University.

'Covid-19 har kostet verdenen flere billioner af dollars. Det er indlysende, at vi skal finde en løsning på problemet,' siger Stuart Pimm.

Det vil koste to procent af, hvad covid-19 har kostet, at gøre indsats for at undgå andre pandemier i ti år ifølge Pimm og flere andre forskere, der har lavet en rapport.

