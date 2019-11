Forskere advarer: Vi har måske overskredet grænsen

Hvor mange grader må temperaturen på Jorden stige med, før der sker uafvendelig skade på klimaet, altså såkaldte ’tipping points’?

Spørgsmålet har en række forskere, heriblandt professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet, skrevet om i en kommentar i tidsskriftet Nature. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

De fremhæver, at man tidligere mente, at Jordens temperatur skulle stige med 5 °C, før man nåede et tipping point, for eksempel i forhold til reduktionen af havis. Men på grund af de seneste beviser, påstår forskerne, at man allerede nu kan nå tipping points ved en temperaturstigning mellem 1-2 °C.

Da Jorden allerede har opnået en temperaturstigning på 1 °C, og temperaturen fortsat vil stige, alarmerer forskerne derfor mod, at det hele kan eskalere, hvis ikke der handles øjeblikkeligt.

Problemet er ifølge forskerne, at overskrider man et tipping point, vil det kunne medføre, at andre tipping points også bliver overskredet.

De påpeger, at eksempelvis optøningen af permafrosten i Sibirien vil udløse en masse metan, som vil skabe flere drivhusgasser og dermed endnu højere temperaturer. På den måde vil det skabe en domino-effekt af klimakatastrofer.

Derfor er der risiko for, at Jorden allerede nu har overskredet nogle tipping points, påpeger forskerne.

Professor Piers Forster fra University of Leeds er uenig i forskernes konklusion om, at risikoen for tipping points er større end antaget.

- Jeg tilslutter mig deres råb om handling. Selvom der er en lav sandsynlighed for, at den risiko, som de ser, er rigtig, udtaler han til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Også professor Martin Siegert fra Imperial College London udtaler sig om artiklen:

- Det nye arbejde er værdifuldt, selvom det er en smule spekulativt, men det er man måske nødt til.

Der er nemlig aldrig før blevet pumpet så meget CO2 ud i atmosfæren før på kloden, understreger han.

- Det betyder måske, at tipping points kan ske på uventede måder, som ikke er set før med denne hastighed af CO2, siger Martin Siegert til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

