Forskere advarer: Vilde hedebølger bliver normalt i Europa

De menneskeskabte klimaforandringer kan have gjort hedebølger i store dele af Europa til normen, fortæller forskere

I juni fejede en hedebølge ind over Frankrig, Spanien og flere andre europæiske lande. Og risikoen for den slags hændelser er blevet mindst fem og måske hundrede gange større på grund af menneskeskabte klimaforandringer.

Det har forskere fra World Weather Attribution (WWA) beregnet, skriver WWA i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Hvis den observerede udvikling for hedebølger fortsætter, vil en hedebølge som i år være normen i juni, selv hvis Paris-aftalens mål om to graders opvarmning bliver nået, siger en af forskerne bag studiet Geert van Oldenborgh, klimaforsker ved Royal Netherlands Meteorological Institute, til The Guardian ifølge videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Din guide til sex i naturen

De europæiske hedebølger er desuden omkring fire grader varmere end for hundrede år siden, og deres intensitet og hyppighed kan overstige det, som klimamodeller forudsiger, fortæller forskerne.

Forskerne målte og valgte de tre varmeste dage under hedebølgen i Frankrig og regnede den daglige gennemsnitstemperatur ud.

Ved hjælp af temperaturregistre, der går tilbage til 1901, beregnede de sandsynligheden for en hedebølge i sidste måned og i fortiden. For at vurdere, hvordan klimaforandringer påvirker hedebølger, brugte de klimamodeller.

I kombination viste forskernes observationer og klimamodeller, at dette års franske hedebølge er mindst fem gange mere sandsynlig end tidligere.

Læs mere på videnskab.dk: Klimaforandringer væltede verdens første imperium

Ved kun at tage udgangspunkt i observationerne er man kommet frem til, at hedebølgen er mindst ti gange og måske hundrede gange mere sandsynlig end for hundrede år siden.

Præcis hvor meget kraftigere hedebølger kan blive i fremtiden, afhænger dog kraftigt af, hvor i Europa du er, lyder det i pressemeddelelsen.

Den nye analyse af den seneste hedebølge er lavet så hurtigt, at den endnu ikke er blevet officielt vurderet af andre forskere, men den bygger på gennemprøvede metoder, lyder det fra WWA.

Andre artikler på videnskab.dk

Sådan påvirker din mad klimaet

Vilde skanninger: Hemmelighederne under Stonehenge afsløret

Fedt-problem opklaret: Derfor går tyrkisk familie rundt på alle fire