Forskere afdækker sære ligheder mellem universet og hjernen

Visse mønstre lader til at gå igen i naturen. Et klassisk eksempel er, hvordan den logaritmiske vækst kaldet ’det gyldne snit’ kan ses i både spiralgalakser og sneglehuse.

Nu har to italienske forskere lavet et tankevækkende studie, som sammenligner hjernens og universets strukturer, og tilsyneladende har de to ret meget tilfælles. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Universet er propfyldt med galakser, flere end vi kan se, og på en stor nok skala ser de ud til at dække tomrummet som en slags kosmisk væv.

De steder, hvor særlig mange galakser er samlet, kaldes superhobe.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvad sker der med hjernen, når nybagte forældre sover mindre?

Rent fysisk er hjernens neurale netværk og superhobene så forskellige som nat og dag: Den ene er et system af neuroner i et organ lavet af kød og blod, og den anden er et system af stjerner og planeter i det ydre rum.

Men der lader ifølge studiet til at være nogle regler, som styrer, hvordan information og energi struktureres i sådanne systemer, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

For det første er begge typer systemer organiserede i veldefinerede netværk samlet omkring centrale knudepunkter, udgjort af neuroner i hjernen og galakser i det kosmiske væv.

Disse knudepunkter er forbundet via tråde, som fordeler sig på næsten identisk manér og med sammenlignelig flow af energi og information mellem knudepunkter.

Læs mere på Videnskab.dk: Evolutionen fortæller os, at vi muligvis er eneste intelligente liv i universet

Hjernen har 69 milliarder neuroner, det kosmiske væv (i det synlige univers) har 100 milliarder galakser.

Hjernen er 77 procent vand, og universet lader til at være 72 procent mørkt stof.

Det måske mest påfaldende faktum er, at universet lader til at lagre information ligesom hjernen, bare i et andet format, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- Denne lighed i hukommelseskapacitet betyder, at al den information, som findes i en menneskehjerne (eksempelvis alle de livserfaringer, en person har), også kan kodes ind i fordelingen af galakser i vores univers, som forskerne selv beskrev det i 2017, ifølge ScienceAlert.

De to forskere påpeger dog, at det ikke er ensbetydende med, at universet er en stor hjerne, blot at der findes visse regler, som styrer, hvordan den slags systemer er strukturerede.

Andre artikler på Videnskab.dk

Forbløffede forskere: 100 stjerner er forsvundet fra himlen ud af det blå

Ny teori: Forskere mener, mørkt stof blev dannet i sekundet efter Big Bang

Mystisk signal fra rummet gentages hver 16. dag