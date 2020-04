Forskere afslører kuffertfiskens hemmelighed

Forestil dig en firkantet kasse, gul og med sorte pletter, suse lynhurtigt og manøvredygtigt igennem et koralrev.

Lidt gak, ikke?

Ikke desto mindre er det tæt på virkeligheden, skriver New York Times ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af den underlige fisk bag beskrivelsen.

Den plettede kuffertfisk (Ostracion cubicus) er rigtig nok helt firkantet - alligevel kan den så let som ingenting fræse rundt om skarpe hjørner, ind og ud gennem trange steder og hurtigt snappe små rejer til frokost.

Fiskens kasse-agtige krop og vilde svømmeevner »virker slet ikke til at forstå«, siger lektor Pim Boute fra Wageningen University i Holland til The New York Times ifølge Videnskab.dk.

De fleste fisk har smidige lemmer, som de bruger til at ’smyge’ sig igennem vandet. Men sådan er kuffertfisken ikke.

Den har snarere et såkaldt rygskjold af hårde, benede plader rundt om kroppen – helt som en kasse – der beskytter den mod fjenders tænder, men ikke gør den særlig manøvredygtig.

Faktisk er det kun de små finner og halen, som kan give fisken en smule fremdrift og styreevne i vandet.

Finnerne er også med til at sørge for, at fisken med den mærkværdige form holder sig stabil i vandet, fortæller Boute til New York Times ifølge Videnskab.dk.

Sammen med sine kollegaer undersøgte han hypotesen om, at halefinnen er med til at afværge, at fisken begynder at slingre, hvilket ellers ville bringe den noget ud af kurs - ligesom for eksempel når en bil kører ud på is.

Forskerne testede teorien ved at bygge tredimensionelle plastikmodeller af kuffertfisk med og uden halefinner.

Hver model blev placeret i et bassin, hvor vand strømmede imod plastikfisken, mens en sensor målte den rotationskraft, som fisken oplevede.

Resultaterne viste, at havde fisken ikke haft sin halefinne, havde det ikke været muligt for den at navigere så let i vandet, og den var i stedet blevet skubbet rundt af strømmen.

Dermed formoder forskerne, at fisken altså ved hjælp af sin hale »kan kontrollere det ustabile system, der er dens krop«, fortæller Boute til New York Times ifølge Videnskab.dk.

