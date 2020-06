Forskere: Cigaren fra det ydre rum er et isbjerg af brint

Et aflangt, sort objekt uden komethale, der på mystisk vis gled igennem vores solsystem, blev opdaget af astronomer 19. oktober 2017.

Det viste sig, at den stammede fra en helt anden galakse end vores egen, og på den måde er den det første objekt, der ikke kommer fra Mælkevejen, men som menneskeheden har set på vores egen hjemmebane i Solsystemet.

Sidenhen har verden været på den anden ende for at finde ud af, hvor den gigantiske, cigarlignende genstand kom fra, og hvad den bestod af.

En forsker fra Harvard var for eksempel sikker på, at det mørke objekt var en hilsen fra en anden civilisation.

Rumcigaren fik sågar navnet ’Oumuamua, der på hawaiiansk betyder 'budbringer fra langt væk, der kom til os først'.

Nu er forskere fra Yale University og University of Chicago i USA kommet med et forslag til, hvad den besøgende fra det ydre rum er. Og det er nok ikke aliens ...

- Det er et frossent isbjerg bestående af molekylært brint, siger Darryl Seligman, der er ph.d.-studerende ved Yale University i astrofysik, i pressemeddelelsen fra University of Chicago ifølge Videnskab.dk.

Han er også hovedforfatter på studiet, der er publiceret i Astrophysical Journal Letters.

Hvad, der har mystificeret astronomerne ved objektet, er, at det ikke har haft nogen komethale, og at det accelererede på en måde, der ikke kun kunne forklares ved hjælp af tyngdekraften.

På den måde virkede det, som om tingestens fremdrift igennem vores solsystem var uforklarlig.

Men så fik forskerne idéen om, at ’Oumuamua måske kunne være en slags is-komet, hvis hale er usynlig for os.

Fra den tanke deducerede forskerne sig frem til det materiale, der bedst kunne passe, i forhold til hvor ’Oumuamua var, hvor hurtigt den bevægede sig, og hvor meget energi, den ville modtage fra solen i løbet af dens bane gennem Solsystemet.

- Den eneste slags is, der kan forklare accelerationen, er molekylært brint, siger Seligman i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk

Der er kun nogle enkelte steder i galaksen, hvor den slags is skabes – i de tætte, gigantiske molekylære skyer, hvor stjernerne fødes.

Hvis det er sandt, vil der være tilsvarende objekter i universet, som forskerne kan håbe på at finde, for at lære mere om, hvad der sker, når stjerner fødes.

For at efterprøve teorien, må forskerne vente på, at de kan observere et lignende objekt drøne igennem vores Solsystem.

