Forskere: Der kan være et sort hul i vores solsystem

Solsystemets hypotetiske ’Planet 9’ kan også være et sort hul, siger forskere i et nyt studie

Nogle af de fjerneste asteroider i vores solsystem opfører sig på en måde, som antyder, at der er et massivt objekt derude, vi ikke kan se. Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Forskere har forsigtigt foreslået, at uregelmæssighederne kunne skyldes en uopdaget planet, og den har fået tilnavnet ‘Planet 9’.

Men nu foreslår forskere, at der også kan være tale om et lille sort hul, som i så fald sandsynligvis blev dannet under Big Bang.

Tyngdekraften i et sort hul er så stærk, at den fanger alt, der kommer for tæt på: Gas, planeter, stjerner og selv lys.

Fordi sorte huller suger lyset til sig, kan selve det sorte hul ikke ses direkte, hvorfor forskere i mange år har kæmpet for at bevise, at de faktisk eksisterer.

I april 2019 lykkedes det dog endelig forskere fra projektet Event Horizon Telescope, EHT, at fange det første billede fra et sort hul.

Hvis der virkelig gemmer sig et sort hul i solsystemets nabolag, er det næppe meget større end en bowlingkugle.

Derfor vil forskerne nu søge efter bevægelige kilder af røntgenstråler og gammastråler, der potentielt kan afsløre tilstedeværelsen af selv små sorte huller.

Forskerne forsøger i studiet også at få andre forskere til at tænke kreativt i deres søgen efter uidentificerede objekter i rummet:

- Vi går ind for, at vi i stedet for bare at lede inden for synligt lys måske leder inden for gammastråler. Eller kosmiske stråler, siger lektor James Unwin til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Han forsker i teoretisk partikelfysik på University of Illinois i Chicago og er medforfatter på det nye studie, der endnu ikke er blevet formelt vurderet af andre forskere.

