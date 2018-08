Forskere: Derfor er danske mænd blandt de bedste i verden til at finde vej

Men mændene skal ikke takke deres gener for, at de er bedre til at finde vej end kvinder, siger forskere i et nyt videnskabeligt studie

Mænd er markant bedre til at navigere end kvinder, lyder konklusionen i et nyt studie, der er udført af forskere fra University College London.

Påstanden (uanset hvor provokerende og usand, den kan føles) er tidligere blevet bakket op af andre studier, men nu har de britiske forskere fået dybere indsigt i årsagen til forskellen på kønnenes navigationsevner. Det skriver BBC.com ifølge Videnskab.dk.

Årsagen til, at mænd er bedre til at finde vej, handler ikke om medfødte evner, men om ulighed i samfundet, forklarer Hugo Spiers, der er en af forskerne bag det nye studie.

- I lande, hvor der er stor ulighed, er forskellen mellem mænd og kvinder meget højere (end i lande med stor lighed mellem kønnene, red), fortæller, Hugo Spiers til BBC.com.

Resultatet tyder ifølge forskeren på, at de samfundsforhold, man lever under, har en effekt på vores kognitive evner.

Og det betyder dermed, at kvinder har sværere vilkår i forhold til at lære at finde rundt.

Udover en markant forskel på kønnenes evner til at orientere sig, fandt forskerne også et andet og noget mere opløftende resultat.

Danskere er nemlig, sammen med finner og nordmænd, de bedste til at navigere på verdensplan.

- Måske på grund af deres vikingeblod? skriver BBC.com ifølge Videnskab.dk.

Forskerne kom frem til resultatet ved at teste forsøgspersonernes evne til at huske og navigere i et computerspil kaldet Sea Hero Quest.

