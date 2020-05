Forskere: Derfor har T-rex de lange ben

Den har ikke været en sprinter, viser ny forskning.



Den berømte Tyrannosaurus rex havde komisk korte arme, men til gengæld lange, flotte ben.

Hidtil har forskere typisk forklaret evolutionen af de lange ben med, at de hjalp kæmperne med at få mere fart på. Men det er måske slet ikke den bedste forklaring, siger et forskerhold fra University of Maryland i USA med et nyt studie.



Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.



'Antagelsen er typisk, at dyr med adaptationer (evolutionære tilpasninger, red.) forbundet med løb, såsom lange ben, er beregnet til højere tophastighed, men dette studie viser, at der er mere ved løb end tophastighed,' siger lektor Thomas Holtz fra University of Maryland i pressemeddelelsen.

Han er medforfatter på det nye studie, der er udgivet i tidsskriftet Plos One.

'Når du er et større dyr, kan disse adaptationer måske også være for udholdenhed og effektivitet. Det handler måske nærmere om at kunne gå et maraton end at være sprinter,' forklarer Thomas Holtz i pressemeddelelsen.

Forskerne bag det nye studie undersøgte en række egenskaber ved dinosaurer i underordnen theropoder, hvori den berømte T. rex også er placeret.



I alt undersøgte de ting som kropslige proportioner, størrelsesratio, kropsmasse og gangart ved at studere fossiler fra mere end 70 forskellige dinosaurarter.

Ifølge den nye analyse var lange ben ganske vist forbundet med højere tophastighed i dinosaurer, der vejede op til et ton.



Men for dinosaurer, der var tungere end et ton, betød de lange ben ikke længere, at de kunne nå højere hastigheder.

Til gengæld viste forskernes beregninger, at lange ben hjalp de kæmpestore dinosaurer med at bruge mindre energi, når de bevægede sig rundt.



'Det er faktisk en meget fordelagtig besparelse, for rovdyr har det med at bruge en stor del af deres tid med at lede efter bytte,' forklarer Thomas Holtz i pressemeddelelsen fra University of Maryland.

'Hvis du forbrænder mindre brændstof, når du leder efter mad, så er det en energibesparelse, som dinosaurer med kortere ben ikke fik.'

De nye resultater kaster nyt lys over et overset emne indenfor paleontologien: Kropsproportioners betydning for forskellige løbestrategier, står der i pressemeddelelsen fra University of Maryland.

