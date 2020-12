Forskere: Derfor var oldgamle Venus-figurer så tykke

De mystiske, buttede Venus-figurer fra stenalderen er noget af det ældste kunst, vi kender til.

Deres betydning har længe været omdiskuteret, og den gængse tolkning har hidtil været, at de repræsenterer en form for skønhedsidealer eller frugtbarhedsgudinder.

Nu kommer en forsker fra University of Colorado med et nyt bud i et nyt studie, der fortæller, at figurerne nærmere bestemt var et slags kropsideal for kvinder, som er opstået i kuldeperioder under istiden, hvor mad var en ekstrem mangelvare. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

De tidligste moderne mennesker migrerede til Europa under en varmeperiode for 48.000 år siden, hvor kontinentet var rigt på byttedyr og mad.

Med tiden forandrede klimaet sig, temperaturerne faldt, og gletsjerne begyndte deres altødelæggende fremmarch fra Norden.

Efterhånden forsvandt størstedelen af ressourcerne, og de jæger-samlersamfund, som var tilbage, enten uddøde, migrerede syd eller søgte tilflugt i de skove, som stadig stod.

Og det er under disse trange tider, at Venus-figurerne dukker op.

- Vi påviser, at disse figurer hænger sammen med perioder med ekstrem ernæringsmæssig belastning, fortæller Richard Johnson fra University of Colorado i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Ved at måle figurernes talje-hofteforhold og talje-skulderforhold opdagede Richard Johnson og hans forskerhold, at figurerne, som blev fundet tættest på de steder, hvor gletsjerne havde været, var federe end dem, som blev fundet længere væk.

- Vi fandt, at kropsproportionerne var størst, når gletsjerne var fremadskridende, hvorimod at fedmen var aftagende, når klimaet blev varmere, og gletsjerne trak sig tilbage, fortæller Richard Johnson i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne vurderer, at overvægt blev en eftertragtet egenskab, når maden var knap, da overvægtige kvinder ville have haft lettere ved at bære og føde børn end underernærede kvinder.

Mange af figurerne er slidte, og der er tegn på, at de blev overleveret fra mødre til døtre gennem mange generationer, måske som talismaner, der skulle beskytte ejeren gennem graviditet, fødsel og amning af børn.

