Forskere: Det skal gøres NU, hvis vi vil overleve klimakrisen

Klimaforandringerne er en realitet - og de er menneskeskabte.

Det var for nylig budskabet fra 11.000 forskere, der på baggrund af et studie af 40 års data kalder klimaets tilstand for en »nødsituation«.

Men selvom det ser skidt ud, er det ikke nødvendigvis håbløst, skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

Studiet, der er blevet publiceret i tidsskriftet BioScience, præsenterer nemlig seks områder, hvor man, ved en øjeblikkelig indsats, kan gøre en væsentlig forskel:

1. Energi

Politikere bør indføre kulstofafgifter, der er høje nok til at afskrække brugen af fossile brændstoffer.

Politikere bør stoppe med at give økonomisk tilskud til fossile brændstofvirksomheder.

Man bør erstatte olie og gas med vedvarende energi.

2. Kortlivede forurenende stoffer

Hvis man begrænser udledningen af blandt andet methan, hydrofluorcarbon og sod, kan man potentielt reducere den kortvarige opvarmningstendens med 50 procent over de kommende årtier.

3. Natur

Stop landrydning, gendan skove og græsarealer - det hjælper med at binde CO2.

4. Mad

Fremover bør vi forbruge færre animalske produkter og hovedsageligt spise planter.

Vi bør reducere madspild.

5. Økonomi

Økonomien bør ikke længere være afhængig af kulstof-brændstoffer

Man bør bevæge sig væk fra at 'vokse' verdens bruttonationalprodukt og generelt forfølge velstand

6. Befolkning

Verden er ifølge forskerne nødt til at stabilisere den globale befolkningstørrelse, der på nuværende tidspunkt stiger med omkring 200.000 mennesker hver dag.

Studiet er blevet underskrevet af 11.000 forskere fra 153 forskellige lande. De håber på, at studiet kan være med til, at politikere tager klimaforandringerne alvorligt, skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

