Forskere diskuterer: Er vi dyr i en galaktisk zoologisk have, der styres af aliens?

Hvem kan egentlig udelukke, at Jorden ikke bare er et bur i en galaktisk zoologisk have?

Hvorfor - når vi er omgivet af milliarder og atter milliarder af stjerner - har vi endnu ikke hørt fra aliens?

Spørgsmålet er kendt som Fermis paradoks fra 1950, der bygger på det gådefulde i, at der logisk set er en kæmpe sandsynlighed for, at der findes liv 'derude', men at vi endnu ikke har beviser for det.

Denne gamle hjernevrider blev igen diskuteret på et videnskabeligt seminar i Paris for nyligt, hvor organisationen Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI), mødtes for at granske én bestemt hypotese.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- Gåden i, at vi endnu ikke har sporet udenjordisk liv, er ofte blevet diskuteret, fortæller bestyrelsesmedlem i METI, astrobiologen Florence Raulin Cerceau, ifølge ScienceAlert.

- På dette seminar var der særligt fokus på en kontroversiel forklaring, der blev formuleret første gang 1973, kaldet ‘zoo-hypotesen’, uddyber Florence Raulin Cerceau.

'Zoo-hypotesen' bygger på ideen om, at grunden til, vi aldrig har hørt fra aliens, er, at Jorden på en eller anden måde bliver holdt fanget i et gigantisk bur som i en galaktisk zoologisk have.

Selvom det er en tanke, man bedst kender fra sin nysgerrige barnehjerne eller science fiction af den ene eller anden art, så er ideen om en zoo faktisk et helt alvorligt (men totalt hypotetisk) svar på Fermis paradoks, der også bliver kaldt for ‘Great Silence’ - den store tavshed.

- Måske ser rumvæsner ned på mennesker på Jorden, ligesom vi ser på dyr i zoologisk have, siger formand for METI og astrobiolog, Douglas Vakoch, til ScienceAlert.

- Hvordan kan vi få de galaktiske dyrepassere til at afsløre sig selv? spørger han.

For METI er det ikke bare et retorisk spørgsmål. Organisationens bærende formål er at skabe kontakt til aliens.

Men hvis ‘zoo-hypotesen’ er sand, står METI overfor en stor udfordring.

- Det er sandsynligt, at rumvæsner har sat os i en form for 'galaktisk karantæne', fordi de mener, at det ville være kulturelt forstyrrende for os at lære dem at kende, vurderede datalog ved Institut National de la Recherche Agronomique, Jean-Pierre Rospar, ved seminaret ifølge ScienceAlert.

- Der er ingen grund til at tro, at mennesker har nået det højest mulige kognitive niveau. Nye stadier (af kognition, red.) vil udvikle sig på Jorden i fremtiden, og de kan allerede være nået langt andre steder, siger Jean-Pierre Rospar.

