Forskere: Dobbeltsidede solceller kan levere 35 procent mere strøm

’Bifacielle’ solpaneler, der høster energi fra begge sider af solpanelet og samtidig kan rotere solpanelet op mod himlen, producerer op til 35 procent mere energi, end traditionelle, fastsiddende solpaneler.

Det viser en analyse foretaget af et internationalt forskerhold, skriver Videnskab.dk.

Det er vel at mærke, hvis de bifacielle solceller kombineres med en såkaldt ’enakslet tracker’.

En enakslet tracker er en teknologi, der sørger for, at solcellerne følger solens bevægelse op og ned igen over en hel dag fra horisonten til zenit (det punkt på himlen, som befinder sig lodret over iagttageren).

Det er især vigtigt på vores breddegrader, hvor solens højde varierer meget henholdsvis sommer og vinter.

Til at udregne de nye resultater har forskerne anvendt globale vejrdata fra NASA og deres satellit CERES (Earth’s Radiant Energy System).

Med data herfra har det været muligt at anslå mængden af energi produceret af solceller rundt omkring i hele verden.

Gorm Bruun Andresen, der er lektor og energiforsker på Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet (AU), har skimmet analysen igennem for Videnskab.dk.

Han mener overordnet set, at det er et veludført studie, der vidner om, at solcelleteknologien er ved at blive mere konkurrencedygtig.

- De har brugt vejrdata fra klimamodeller, så det teoretisk er muligt at placere solcellerne overalt i verden på computeren. Det er en metode, jeg også har arbejdet med her på AU, og det ser ganske fint ud. Til den her type studie, vil jeg sige, at det er en god metode at bruge, siger Gorm Bruun Andresen til Videnskab.dk.

I studiet har forskerne kombineret to teknologier med dobbeltsidede solceller og en drivaksel, men ifølge Gorm Bruun Andresen er der en række andre solcelleteknologier rundt i verden, som ligeledes kan vise sig at have potentiale til at levere strøm fra Solens stråler.

- I analysen sammenligner de ikke, hvis der er en tredje teknologi. De her gennemsigtige solpaneler, som der kigges på i studiet, er populære lige nu, men der arbejdes eksempelvis også med koncentreret solkraft, som sender energien hen på det samme sted.

Derudover er det udelukkende et teoretisk studie, hvorfor der altså ikke er målt energi fra solceller stående på jorden, men i Danmark er man faktisk i gang med at teste det i praksis.

DTU har sammen danske energivirksomhed European Energy etableret et testcenter på DTU Risø Campus. Et projekt, der officielt blev søsat i oktober 2018.

Her arbejder forskerne netop på at optimere energihøsten fra solcellerne i praksis, og her er bifacielle solceller en hel central del af forskningen.

