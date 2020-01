Forskere: Dommedagsuret viser 100 sekunder i midnat

Viserne har aldrig været tættere på dommedag på det symbolske 'Dommedagsur', end de er nu.

Faktisk viser uret, at vi kun er 100 sekunder fra midnat – altså at verden nu i billedlig forstand er 100 sekunder fra en udslettelse.

Sådan lyder meldingen i officiel opdatering fra organisationen Bulletin of Atomic Scientists (BAS), der inkluderer en række forskere, herunder 18 nobelpristagere, og som er den organisation, der har etableret det såkaldte 'Dommedagsur'. Det skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

Formanden for BAS, Rachel Bronson, fortalte flere reportere under en pressekonference i Washington DC, at tiden nu bliver talt i sekunder frem for minutter, fordi den nuværende tilstand 'kræver opmærksomhed', og 'trusselsbilledet er blevet forværret,' skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Jordens undergang: Her er de tre største trusler

Derudover revsede formanden flere af de magtfulde verdensledere for at rakke ned på og forkaste nogle af de mest effektive metoder til at adressere komplekse trusler mod samfundet.

Trusler som den stigende atomtrussel, cyberkrig og klimaforandringer.

BAS advarer samtidig om en øget cybertrussel i forbindelse med det forestående amerikanske præsidentvalg i november, da der tidligere har floreret falske nyheder og misinformation i forbindelse med valgkampe.

Sharon Squassoni, der er professor på Georgtown University, fortalte reporterne, at verden ser en stigende atomtrussel grundet et kollaps af atomaftalen med Iran og udviklingen af atomvåben i Nordkorea.

Hun beskriver situationen som ‘farlig’ og 'presserende', skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Det umulige billede er taget: Atom fanget på kamera vinder fotokonkurrence

Også astrofysiker og medlem af panelet Robert Rosner opfordrer til handling.

'At klokken kun viser 100 sekunder fra midnat er dårlige nyheder. Det, vi fortalte sidste år, er nu alarmerende virkeligt, da tingene ikke ser ud til at blive bedre,' advarede Robert Rosner, da han var i Washington, D.C., skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

Dommedagsuret blev trukket op i 1947 af forskere fra University of Chicago i USA, der var med til at udvikle atombomben under det amerikanske Manhattan-projekt.

Uret blev oprindeligt bygget for at illustrere risikoen for atomkrig og vise på en letforståelig måde, hvor tæt menneskeheden for tiden var på at udslette sig selv.

I løbet af sin 70-årige historie har Dommedagsuret højst været 17 minutter i midnat.

Det skete i 1991, da den kolde krig sluttede med Sovjetunionens sammenbrud.

