Forskere: Drab på millioner ændrede klimaet

Da Christopher Columbus 'opdagede' Amerika i 1492 og europæere i de efterfølgende år strømmede i stort antal til Nord- Syd- og Mellemamerika, var det langt fra øde kontinenter, de stødte på.

Områderne var nemlig i forvejen befolket af flere forskellige folkeslag, men mødet med de fremmede var langt fra noget glædeligt møde.

Således mener man i dag, at de europæiske tilflyttere dræbte omkring 56 millioner indfødte amerikanere i løbet af 100 år.

Men de mange drab havde ikke alene direkte menneskelige konsekvenser. Det havde også en stor betydning for klimaet. Det konkluderer en gruppe forskere fra University College London (UCL) ifølge CNN.

Ifølge studiet betød de mange drab nemlig, at store områder med landbrug blev forladt, og det gav i stedet plads til, at naturlig vegetation og træer fik plads til at brede sig.

I sidste ende kom der nye grønne områder på et område svarende til størrelsen af Frankrig, hvilket førte til en kraftig reduktion af mængden af CO 2 i atmosfæren.

Førte til 'istid'

Reduktionen var så stor, at det førte til en nedkøling af Jorden i 1610, konkluderer forskerne.

- CO 2 og klimaet havde været relativt stabilt indtil dette tidspunkt. Så dette er den første store ændring, vi ser i Jordens drivhusgasser, siger Mark Maslin, der er professor i geografi og en af forskerne bag studiet.

Tidligere havde forskere ellers ment, at den store temperaturændring i 1600-tallet, som i dag er kendt som 'Den lille istid', kun var forårsaget af naturlige kræfter. Men den opfattelse skal altså ændres ifølge det nye studie.

Ved hjælp af arkæologiske beviser, historiske data og analyse af kulstof fundet i isen på Antarktis, har forskerne nemlig påvist, hvordan de voksende skovområder var afgørende for den globale nedkøling.

Analysen af isen har vist, at der var et større fald af CO 2 i 1610 end normalt, og at det var forårsaget af land og ikke havvandet.

- For første gang har vi været i stand til at balancere alle kasserne og indse, at den eneste årsag til, at Den lille istid var så intens, var drabet på millioner af mennesker, siger Mark Maslin.