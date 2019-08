Forskere: Dyr fra Jorden lever formentlig på Månen

Mikroskopiske ’bjørnedyr’ kan meget vel have overlevet at styrte ned med en rumsonde på Månen

Bjørnedyret måler ikke mere end en millimeter, det ligner en slags maddike med otte ben og har en lukkemuskel som ansigt - og så er det Jordens mest hårdføre overlever.

Faktisk er bjørnedyr så sejlivede, at forskere gætter på, at en større last af dyrene har overlevet en nedstyrtning på Månen. Det skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Den amerikanske organisation Arch Mission Foundation har sendt et par tusinde bjørnedyr af sted mod Månen med den israelske og privatejede rumsonde Beresheet.

I april mistede man imidlertid kontakten med sonden, der endte sin rejse i et voldsomt styrt, men det har muligvis ikke betydet enden for bjørnedyrene.

- Bjørnedyr kan overleve tryk, der er sammenlignelige med dem, der opstår, når asteroider rammer Jorden, så et lille sammenstød som dette er ingenting for dem, siger bjørnedyrsekspert Lukasz Kaczmarek til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Lukasz Kaczmarek er astrobiolog og forsker ved Adam Mickiewicz University i Polen.

På Jorden kan bjørnedyr leve i ørkener, på de højeste bjergtoppe og endda i søer, der findes kilometer under den antarktiske is. De kan overleve at blive frosset ned i flydende helium, og de kan overleve at blive kogt ved 149 grader.

I 2007 fandt forskere desuden ud af, at bjørnedyrene kan overleve både hård stråling og vakuum i forbindelse med rumrejser. De kan derfor potentielt overleve på Månen i årevis.

Hemmeligheden bag dyrenes vilde overlevelsesmekanisme er deres evne til at skrumpe ind til en slags bælg, udskille alt vand og nedsætte deres stofskifte.

Et dehydreret bjørnedyr bliver inaktivt, men tilføjer man vand til det, 'vågner' det op igen. Også selvom det har været inaktivt i flere år.

På Månen findes der ikke flydende vand, så bjørnedyrene kan ikke kolonisere den. Til gengæld kan de genoplives, hvis de hentes tilbage fra Månen.

Når bjørnedyrene bliver genoplivet, har de den samme biologiske alder, som da de blev inaktive. Nogle forskere håber derfor, at vi en dag kan aflure bjørnedyrenes tricks og lægge astronauter på lange rumrejser i en lignende dvale.

