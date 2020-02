Forskere dyrker nyt garn af menneskelige hudceller

Forskere har skabt et 'menneskeligt tekstil', som kan bruges af kirurger til at lukke sår

Garn er normalt spundet af tekstiler som uld, silke, bomuld eller syntetiske fibre.

Men nu har et team af forskere ved det franske Nationale Institut for Sundhed og Medicinsk forskning i Bordeaux skabt det, de kalder et 'menneskeligt tekstil', som er garn dyrket fra menneskelige hudceller.

Det skriver mediet futurism.com ifølge Videnskab.dk.

Hensigten med det menneskelige garn er, at det skal kunne bruges af kirurger til at lukke sår eller strikke, hækle og væve unikke mønstre til hudtransplantater.

Studiet er for nylig blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Acta Biomateriala.



- Disse menneskelige tekstiler tilbyder et unikt niveau af biokompatibilitet (passer til menneskers biologi, red.) og repræsenterer en ny generation af fuldstændigt biologiske vævskonstruerede produkter, skriver forskerne ifølge futurism.com.

Konventionelle syntetiske kirurgiske materialer til eksempelvis sting kan udløse en immunrespons, der kan komplicere helingsprocessen. D et kan det ’menneskelige tekstil’ ikke, påstår futurism.com.

Ifølge tidsskriftet skabte forskerne garnet ved at skære lange strimler af menneskelige hudceller, som de så ’vævede’ i et garnlignende materiale.

- Vi kan sy poser, skabe rør, ventiler og perforerede membraner, fortalte hovedforsker i studiet, Nicholas L’Heureux, til mediet New Scientist.

Indtil videre er det specielle garn ikke blevet testet på mennesker. Men forskerne har brugt det til at sy en rottes sår, hvilket hjalp såret med at hele i løbet af to uger.

Forskerne har også forsøgt sig med at skabe et hudtransplantat ved hjælp af en specialfremstillet væv. Denne brugte de til at forsegle en fåreblodåre, hvilket forhindrede, at den lækkede.

