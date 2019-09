Forskere er på sporet af ny metode til at genskabe tandemalje

Tandemalje, altså det hårde materiale på en tands overfalde, er svært at reparere - og det kan ikke reparere sig selv.

Det er et problem, som forskere i lang tid har forsøgt at løse - og nu ser det endelig ud til at være lykkedes.

Forskere har nemlig fundet en metode, hvor emaljens komplekse struktur kan genskabes og altså dermed ‘gro’ igen.

Det skriver Videnskab.dk på baggrund af et nyt studie omtalt i The Guardian.

Materialerne i den nye emalje er billige og kan blive udbredt i stor skala, lyder det fra forskerholdet bag.

- Efter intensive diskussioner med tandlæger tror vi, at denne ny metode kan bruges i vid udstrækning i fremtiden, siger Zhaoming Liu, der er lektor på Zhejiang University i Kina, og medforfatter på studiet.

Huller i tænderne er meget almindeligt. Tal fra 2016 viser, at 2,4 milliarder mennesker over hele verden har huller i deres voksentænder, mens 486 millioner børn har det i deres mælketænder, skriver The Guardian.

Forskere har i mange år forsøgt at løse problemet med at genskabe den komplekse struktur, som naturlig tandemalje har.

Det kinesiske forskerhold fremstillede små klynger af ‘calciumfosfat’ - som er hovedkomponenten i emalje - med en diameter på 1,5 nanometer - altså en milliardtedel meter.

Forskerne brugte herefter flere andre stoffer, blandt andet ‘krystallinsk hydroxyapatit’, der ligner naturlig emalje.

Resultatet var, at klyngerne af calciumfosfat smeltede sammen med de andre stoffer og dannede en brugbar tandemalje-kopi, der kan bruges på tænderne i op til fem år - så skal det skiftes.

Doktor Sherif Elsharkaway, som forsker i proteser ved Kings College London og ikke var involveret i arbejdet, roser forskningen:

- Metoden er enkel, men den skal valideres klinisk (testes på mennesker, red.), siger han til The Guardian og tilføjer, at der kan gå flere år, før metoden kan bruges i almindelig tandlægepraksis.

For eksempel skal emalje-kopien laves i større størrelse for at virke mod huller.

Liu og hans kollegaer er enige i, at der er et arbejde med at skalere materialet op. Håbet er ifølger forskerne, at den nye opfindelse skal kunne bruges på mennesker om et til to år.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science Advances.

Andre artikler på Videnskab.dk:



Bliver man mindre våd, hvis man skynder sig gennem regnen?

Hvorfor lugter mine egne prutter bedst?



Astronomer opsnapper flere mystiske rum-signaler: Hvor kommer de fra?